Diretta/ Zorya Cska Sofia streaming video tv: residue speranze (Conference League)

Zorya Cska Sofia, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18.45 presso la Slavutych-Arena di Zaporizhia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Residue speranze per due squadre che al momento non sono riuscite a tenere nel girone il ritmo di Bodo/Glimt e Roma, che comandano in classifica ma che si affronteranno di nuovo nello scontro diretto. Il Cska Sofia ha raccolto un solo punto finora e dopo la sconfitta interna all’andata contro gli ucraini sembra vicino ad essere fuori dai giochi.

Dall’altra parte lo Zorya dopo due sconfitte ha ottenuto la sua prima vittoria in Bulgaria, facendo partire un buon momento con quattro vittorie consecutive tra Conference, coppa d’Ucraina e campionato. Con un nuovo successo per lo Zorya potrebbe riaprirsi il discorso qualificazione soprattutto se dal match allo stadio Olimpico non uscisse una “X”, in una situazione che al momento vede però norvegesi e capitolini una spalla avanti nella qualità e nel gioco espressi.

DIRETTA ZORYA CSKA SOFIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Zorya Cska Sofia è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA CSKA SOFIA

Le probabili formazioni della diretta Zorya Cska Sofia, match che andrà in scena alla Slavutych-Arena di Zaporizhia. Per lo Zorya, Viktor Skrypnyk schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Favorov; Gromov, Nazaryna, Buletsa, Kochergin, Kabaev; Sayyadmanesh. Risponderà il Cska Sofia allenato da Stoycho Mladenov con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Slavutych-Arena di Zaporizhia per la diretta di Zorya Cska Sofia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Zorya con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Cska Sofia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

