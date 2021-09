DIRETTA/ Zorya Roma video streaming tv: partita affidata all’arbitro Luis Godinho

DIRETTA ZORYA ROMA: L’ARBITRO

Per la Conference League, la diretta di Zorya Roma verrà affidata all’arbitro Portoghese Luis Godinho, che pure sarà in campo questa sera in compagnia degli assistenti Teixera e Almeida e con Andrè Narciso come quarto uomo. Volendo ora fissare la nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, scopriamo subito che questo in stagione ha messo da parte ben 7 direzioni, di cui pure una per il torneo di Conference League (Osijek-Pogon Szczecin).

Nel complesso, guardando alle statistiche complessive in vista di questa partita, pure leggiamo a tabella per il lusitano già 40 ammonizioni e 2 espulsioni decise e 3 calci di rigore assegnati. Volendo ampliare la nostra analisi possiamo anche ricordare che Godinho in carriera non ha mai avuto occasione di incontrare lo Zorya o la Roma in passato: pure il fischietto ha diretto alcune squadre italiane. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ZORYA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Zorya Roma è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Conference League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ZORYA ROMA: TOCCA AI “PANCHINARI” FAR RICREDERE MOURINHO

Zorya Roma, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso la Slavutych-Arena di Zaporizhia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. I giallorossi sono chiamati a ripartire in Europa dopo la sconfitta nel derby: un 3-2 amaro in una stracittadina molto attesa e chiusasi tra le polemiche, seconda sconfitta in campionato dopo quella di Verona. Prima di provare a consolidarsi di nuovo in campionato, la Roma cercherà di ribadire la leadership nel girone di Conference dopo i 5 gol rifilati al Cska Sofia.

Gli ucraini dello Zorya non sono riusciti a partire invece con il piede giusto, incassando un tris sul campo del Bodo/Glimt e mettendo già i norvegesi in pole position nella corsa al secondo posto nel girone, considerando la Roma evidentemente una spanna avanti per tasso tecnico. Nel campionato ucraino lo Zorya sta comunque vivendo un momento positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate che hanno fatto risalire la squadra allenata da Skrypnyk al quinto posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Zorya Roma, match che andrà in scena alla Slavutych-Arena di Zaporizhia. Per lo Zorya, Viktor Skrypnyk schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matsapura; Favorov, Vernydub, Cvek, Khomchenovskyi; Gromov, Kochergin, Nazaryna, Buletsa, Kabaev; Sayyadmanesh. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Slavutych-Arena di Zaporizhia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Zorya con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.40, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.



