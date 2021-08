DIRETTA ZURIGO MILAN DONNE/ Video streaming tv: parola a Maurizio Ganz

DIRETTA ZURIGO MILAN DONNE: PARLA IL TENCIOC GANZ

Siamo davvero impazienti di dare il via alla diretta tra Zurigo e Milan: prima però diamo spazio alle ultime parole del tecnico rossonero Maurizio Ganz, che a seguirlo del test estivo contro l’Atletico Madrid, ha raccontato del gruppo del diavolo: “L’unione del gruppo è la forza di ogni squadra. Vogliamo un gruppo solido e coeso che ambisca a portare sempre più in alto il Milan. Le nuove si sono già adattate all’ambiente. Siamo un bel gruppo e sono sicuro che daremo fastidio a molte squadre”. Pure in quell’occasione l’allenatore aveva espresso però preoccupazione per lo stato di salute del suo spogliatoio, visto che negli ultimi giorni parecchie giocatrici erano ancora acciaccate: vedremo che accadrà oggi. (agg Michela Colombo)

ZURIGO MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Stando alle ultime indicazioni, è la piattaforma di streaming video DAZN ad avere acquisito i diritti per la Champions league femminile e le sfide pure dovrebbero essere offerte liberamente sul profilo Youtube del sevizio. L’incontro Zurigo Milan di questa sera dunque non dovrebbe essere disponibile in diretta tv.

ROSSONERE AL DEBUTTO IN CHAMPIONS

Zurigo Milan donne, in diretta dal Letzigrund Stadion di Zurigo, è la partita di calcio in programma oggi, martedì 17 agosto 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.00. Comincia ufficialmente anche la stagione del calcio femminile ed accoglierci sono già i primi turni di qualificazione della Champions league, manifestazione targata UEFA che pure ha subito una profonda innovazione per questa stagione 2021-22, con l’introduzione pure di una fase a gironi con andata e ritorno.

Ma prima di guardare a al tabellone a gruppi, ecco che ci si para davanti questa sera la diretta tra Zurigo e Milan, valida per i preliminari, incontro che segna il debutto stagionale delle rossonere di Maurizio Ganz: la formazione del Diavolo, dopo aver chiuso la scorsa stagione con il secondo posto in campionato, è pronta, anzi impaziente di brillare ancor di più quest’anno, anche in Europa.

DIRETTA ZURIGO MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Trattandosi di appena il primo incontro della nuova stagione del calcio femminile, pure non ci pare facile immaginare quali saranno le probabili formazioni della diretta tra Zurigo e Milan. In casa rossonera pure il tecnico GanZ dovrebbe dare spazio a un 4-3-2-1 di partenza, secondo quanto visto nella ultime amichevoli estive: questa sera potrebbe esserci Giuliani tra i pali, come pure in difesa Fusetti e Agard (da poco arrivata dalla Fiorentina), con il duo Rizza-Thrige collocato sull’esterno del reparto arretrato. Per il centrocampo rimane indispensabile una giocatrice come Jane, affiancata da Miotto e Bergamaschi. Per l’attacco è però ballottaggio aperto tra Longo e Stapelfeld: Thomas sarà confermata sull’esterno dal primo minuto, come pure Giacinti come prima punta.

