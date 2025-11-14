Diretta Zverev Auger-Aliassime Atp Finals 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match decisivo per la qualificazione in semifinale.

DIRETTA ZVEREV AUGER ALIASSIME (RISULTATO 1-2), PRIMI GAME DI GIOCO

Comincia la diretta del match valido per l’ultima sfida del girone tra il tennista tedesco Alexander Zverev ed il tennista canadese Felix Auger Aliassime, una sfida nel girone di Sinner ma una sorta di aut aut con il vincitore che raggiungerà le semifinali e il perdente che verrà eliminato. Il vincitore del match affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale che si terrà domani sera. Si parte!

Buon inizio da parte di Felix, molto aggressivo e lesto nel gestire il gioco. Il canadese sembra aver recuperato totalmente dai problemi fisici degli ultimi giorni ed è al meglio della condizione, Zverev fatica negli scambi ma si affida sempre al servizio ed i primi tre game sono andati via veloci e senza problemi (Agg. Mario Tramo)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ZVEREV AUGER-ALIASSIME IN STREAMING VIDEO TV

Nonostante sia il match serale alle Atp Finals 2025, la diretta Zverev Auger-Aliassime sarà solo su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibilità di diretta streaming video tramite Now.

DIRETTA ZVEREV AUGER-ALIASSIME (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Decisiva per la qualificazione in semifinale alle Atp Finals 2025, la diretta Zverev Auger-Aliassime arriva questa sera in doppia cifra: sono infatti nove i precedenti di questo match e il bilancio in questo momento è favorevole ad Alexander Zverev, che ha vinto in sei occasioni. L’ultima però, che è anche l’unica disputata nel 2025, ha sorriso a Félix Auger-Aliassime in un contesto particolarmente importante: il terzo turno degli Us Open, quando contro ogni pronostico il canadese aveva fatto fuori uno dei grandi favoriti quantomeno per arrivare in semifinale se non in finale, con il risultato di 4-6 7-6 6-4 6-4.

Zverev aveva vinto il precedente del 2024 sul cemento del Masters 1000 di Miami; gli altri incroci invece sono più datati perché bisogna tornare al 2022 se non agli anni precedenti, addirittura le prime due sfide sono nel 2019. Va anche riferito che Zverev ha vinto le prime tre, da quel momento allora il conto è pari; curiosamente, negli Slam siamo 2-0 in favore di Auger-Aliassime che nel 2021 aveva battuto Zverev, in rimonta e al quinto set, negli ottavi di Wimbledon. Quello che succederà stasera lo scopriremo insieme: adesso mettiamoci comodi, la diretta Zverev Auger-Aliassime alle Atp Finals 2025 sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

UN SOLO SHOT!

La diretta Zverev Auger-Aliassime, in programma alle ore 20:30 di venerdì 14 novembre, ci dirà quale dei due giocatori si qualificherà per la semifinale delle Atp Finals 2025: le prime due giornate del girone ci hanno detto che questo match valido per il terzo e ultimo turno è una sfida diretta per passare il turno.

Alexander Zverev, come da pronostico, è caduto contro Jannik Sinner: la sconfitta sul piano del punteggio (6-4 6-3) è stata anche netta, tuttavia il tedesco ha messo in campo quasi il meglio del suo repertorio, semplicemente in questo momento Sinner gioca un altro sport e nonostante qualche passaggio a vuoto non ha tremato.

Fondamentale invece la vittoria che Félix Auger-Aliassime ha raccolto in rimonta contro Ben Shelton, confermando le sue parole circa l’infortunio al polpaccio, accusato contro Sinner, che non gli avrebbe creato problemi. Così è stato: grande carattere per il canadese che quindi si gioca la semifinale questa sera.

Ad ogni modo, la diretta Zverev Auger-Aliassime ci dirà quale sarà il secondo in classifica: Sinner ha già vinto il girone e quindi attenzione al potenziale incrocio di domani, ma per adesso ci godiamo questo match alla Inalpi Arena di Torino tra due giocatori che appaiono particolarmente in condizione.

DIRETTA ZVEREV AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: TEDESCO FAVORITO

Con la diretta Zverev Auger-Aliassime ci lanciamo verso questa intensa partita che racconterà quale dei due giocatori andrà in semifinale alle Atp Finals 2025. Naturalmente può succedere di tutto, ma ci sentiamo comunque di dire che il favorito sia il tedesco: globalmente Zverev è ancora superiore a un Auger-Aliassime che ha comunque fatto passi da gigante quest’anno, ricordiamo che Sascha ha già vinto due volte il Master di fine stagione e anche questo può influire, indoor è un giocatore completo che, come detto, contro Sinner ha anche avuto le occasioni per prolungare il match a tre set o comunque avvicinarsi nel punteggio.

Bisogna comunque fare attenzione al canadese, lui pure contro il nostro altoatesino ha dato prova di essere maturato molto anche nella gestione tattica del match, e chissà cosa sarebbe potuto accadere contro l’infortunio; il suo repertorio lo ha poi sciorinato nella vittoria contro Shelton, nella quale ha fatto vedere quanto possa contare la mentalità nel tennis, e qui rispetto allo statunitense ci sono decisamente delle differenze in suo favore. Prepariamoci allora alla diretta Zverev Auger-Aliassime, dopo tutto uno dei due potrebbe eventualmente ritrovare Sinner nella finale delle Atp Finals 2025…