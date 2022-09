Dirette tv Elezioni Politiche 2022/ Dove seguire “maratona Mentana” e i risultati su Rai, Mediaset, Sky

COME SEGUIRE RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2022: TUTTE LE DIRETTE TV

Come seguire le Elezioni Politiche 2022 con le dirette tv? Per essere informati e conoscere i risultati ci saranno da oggi gli aggiornamenti in tempo reale su IlSussidiario.net, ma a disposizione c’è anche la televisione, in particolare maratone tv e appuntamenti speciali organizzati dalle principali reti. I primi risultati saranno forniti alla chiusura dei seggi, dopo le ore 23, con i dati sull’affluenza e gli exit poll, anche se per molti istituti che realizzando sondaggi saranno instant poll, non exit poll. Saranno diffusi dalle principali reti televisive con le dirette tv sulle Elezioni Politiche 2022 e saranno utili per avere una prima idea dell’andamento del voto.

Poco prima della mezzanotte dovrebbero arrivare le prime proiezioni riguardanti il Senato sulla base delle schede effettivamente scrutinate, seguiranno quelle per la Camera. Per i risultati definitivi, dunque, potrebbe essere necessario aspettare la notte inoltrata. La Rai “coprirà” per quanto riguarda le dirette tv sulle Elezioni Politiche 2022 con una puntata di Porta a Porta, che inizierà alle ore 22:40. In tv anche lo speciale del Tg3, che farà staffetta col Tg2. Ma c’è anche RaiNews24 con aggiornamenti costanti, ma per l’esito dalle ore 22:30. Previsto anche uno speciale su Rai Radio 1 partire dalle 22:55 di oggi, domenica 25 settembre 2022.

LA7, MEDIASET E SKY: LE DIRETTE TV E MARATONE ELETTORALI PREVISTE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022

Per quanto riguarda La7, non può mancare l’appuntamento con la Maratona Mentana, in onda dalle ore 22:00, ma con un flusso di aggiornamenti in diretta tv fino alle 20:00 di lunedì sera, per lasciare spazio ai programmi di approfondimenti della rete. Alle 23 saranno trasmessi anche i trend realizzati a Swg, prima di passare alle proiezioni alle 23:45. Passiamo a Mediaset, la cui programmazione per le dirette tv prevede che le Elezioni Politiche 2022 saranno coperte soprattutto da Rete 4, oltre ad esserci una puntata speciale in prima serata di Quarta Repubblica su Canale 5, che fornirà le proiezioni di Tecnè. Il giorno dopo spazio a Tg-Diario del giorno con le proiezioni sulle regionali in Sicilia dalle 15:30.

Infine, la programmazione di Sky Tg24 per quanto concerne le dirette tv le Elezioni Politiche 2022. Dalle ore 23:00 saranno trasmessi gli Instant poll di Quorum/YouTrend. Dopo la diffusione dei primi dati, verranno forniti aggiornamenti sui risultati con le previsioni in tempo reale, realizzate combinando i dati dello scrutinio con le distribuzioni del voto, le variabili sociodemografiche dei Comuni, con una stima dei risultati nazionali e per collegi uninominali.











