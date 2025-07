L'Italia ha messo in atto diversi interventi per raggiungere l'obiettivo della direttiva green. Ci sono ancora delle criticità importanti da risolvere.

Sotto alcuni profili la direttiva green in Italia potrebbe funzionare, in altri c’è ancora tanto da fare. Ad esempio, per quel che riguarda la raccolta dell’immondizia e il riciclo di materiali, il nostro Bel Paese sembrerebbe essere in linea, tanto che negli ultimi periodi ha goduto di bei progressi.

Delle criticità piuttosto evidenti invece, si riscontrerebbero nella poca attenzione a tutelare la biodiversità e l’inquinamento atmosferico. Ciò accadrebbe in quanto il Governo italiano non investirebbe abbastanza fondi pubblici per degli obiettivi imposti dalla “normativa ecologica”.

Quanto pesano le tasse dei lavoratori dipendenti 2025?

Cosa ne sarà della direttiva green in Italia?

Per raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva green ci sarebbero interventi e fondi ad HOC da dover impiegare. L’Italia però, a fronte del patto iniziale che prevedeva lo stanziamento di 39,7 miliardi di euro annuali, il nostro Bel Paese ne avrebbe destinati soltanto 31,4 miliardi.

Borse di studio Stem/ Il divario con le non Stem preoccupa: perché?

Rispetto agli inizi il divario tra le stime dei costi e l’obiettivo economico da raggiungere si sta accorciando, anche se la situazione non va presa affatto sottogamba.

L’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore dimostra che il maggior focus dovrebbe incentrarsi sull’economia circolare, uno dei temi più importanti che potrebbero garantire il reale adeguamento e il rispetto della normativa voluta dall’Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra.

Le sfide previste dall’Italia

Come abbiamo accennato la nostra Penisola deve abbattere delle criticità importanti. Nella fattispecie le criticità sarebbero legate alla mancanza della tutela delle biodiversità, con l’obiettivo di migliorare l’habitat naturale di alcune riserve, trattare in modo migliore le acque reflue e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Come cambia lo SPID a pagamento di InfoCert?

É capitato diverse volte di dover avere a che fare con valori di biossido di azoto e Pm10 al di sopra del limite massimo. E proprio a fronte di tutte queste mancanze che la Corte UE ha sanzionato diverse volte l’Italia, con procedure di infrazione piuttosto pesanti.

Dal Palazzo Berlaymont giunge un consiglio che il nostro Bel Paese dovrebbe farne tesoro: migliorare la sinergia tra gli enti, tra il Governo centrale e le Regioni, oltre che investire maggiormente (e applicare tasse più alte per gli interventi più inquinanti), così da raggiungere gli obiettivi della direttiva green in modo più certo.