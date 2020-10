Diritti tv Champions Sky, Mediaset e Amazon/ Beffa Dazn: ma serviranno 2 abbonamenti

Diritti tv per la Champions League che verrà: ci siamo. Manca oramai solamente l’ufficialità da parte della UEFA, ovvero l’organo amministrativo del calcio europeo che organizza la competizione più importante e seguita del continente, ma il dato è tratto. Secondo quando riportato da diversi siti e organi di stampa, tra cui “Calcio e Finanza”, sarebbero Sky, Mediaset e la new entry Amazon ad aver vinto al rush finale l’asta per aggiudicarsi i diritti di trasmissione della Champions per il triennio 2021-2024: una piccola rivoluzione, e più avanti spieghiamo perché, dalla quale resta esclusa un po’ a sorpresa l’emittente Dazn che pure era data per favorita alla vigilia. Il vero vincitore è il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos che per la prima volta parteciperà a quella che è la spartizione di una torta decisamente ghiotta assieme a due player noti come Sky e Mediaset. La diretta conseguenza è che, anche se non si tratta di una rivoluzione copernicana, la Champions come la conoscevamo è destinata a cambiare e chissà che questo non sia il primo passo verso una riforma che da tempo viene paventata da più parti.

DIRITTI TV CHAMPIONS, VINCONO SKY E MEDIASET: NOVITA’ AMAZON, MENTRE DAZN…

Innanzitutto il fatto che all’asta i diritti tv della Champions League fino al 2024 se li sia aggiudicati pure Amazon vuol dire che quest’ultima avrà diritto alle 16 migliori partite del mercoledì sera e la Supercoppa Europea, a Mediaset invece andranno le 16 gare del martedì e la finale mentre Sky trasmetterà invece le restanti 104 gare. La novità per i telespettatori è che dunque sarà necessario sottoscrivere due abbonamenti per gustarsi tutto il bouquet di match, ossia uno con Sky e l’altro invece con Prime Video, la piattaforma di contenuti on-demand e streaming di Amazon.com attiva oramai dal lontano 2006; questo rappresenta inoltre l’ingresso ufficiale di Bezos in un mercato ancora poco esplorato da Amazon ma che all’estero è già realtà dove le piattaforme OTT (Over-The-Top Content) trasmettono già incontri di calcio. Resta invece con un pugno di mosche Dazn che, come accennato, era data per favorita nell’asta tra i vari broadcaster in lizza proprio per l’acquisizione del pacchetto da 104 match ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, a differenza di Mediaset che invece, in qualche modo, è riuscita a ritagliarsi ancora una volta un posto al sole nonostante il ristretto ma importante pacchetto di gare.



