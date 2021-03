Diritti tv Serie A 2021-2024 a Dazn/ Battuta Sky, la Lega vota sì 16-4

I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a DAZN: la notizia era nell’aria da giorni, dal momento che l’offerta della piattaforma streaming era migliore rispetto a quella di Sky, ma adesso è ufficiale. La Lega Serie A infatti ha votato per l’assegnazione a DAZN dei diritti televisivi del prossimo triennio 2021-2024 con 16 voti favorevoli e appena 4 contrari (Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo). Nella contesa tra DAZN e Sky ha dunque vinto la tv in streaming, una rivoluzione per le abitudini degli utenti-tifosi italiani. L’assemblea dei club della Lega Serie A ha spesso riservato eventi imprevedibili ma in questo caso nessuna sorpresa: ieri, al termine di una giornata di contatti incrociati, le parti convenivano sull’esito dei lavori. I pacchetti 1 e 3 dei diritti tv della Serie A, il primo con le sette gare in esclusiva (quelle che oggi ha Sky), l’altro per la trasmissione delle altre tre in OTT, sono stati dunque acquistati da DAZN. Nei vari contatti di ieri tra società, e società e Lega, il presidente Paolo Dal Pino ha di nuovo fatto appello alla responsabilità dei club e all’esigenza di trovare un accordo condiviso, che possiamo dire sia stato raggiunto.

Dimissioni Prandelli dalla Fiorentina/ "Carriera può finire qui": allenatore Iachini

DIRITTI SERIE A 2021-2024: VINCE DAZN

La netta maggioranza dei club, l’80% della Lega Serie A, si è schierata in favore dell’assegnazione a DAZN dei diritti tv della Serie A 2021-2024 grazie agli 840 milioni messi sul piatto dalla piattaforma, cioè l’offerta più ricca: senza unanimità, ma sopra i quattordici voti che occorrono per rendere effettiva qualsiasi delibera. Rispetto all’assemblea di martedì, i numeri pro-DAZN sono cresciuti. Tre giorni fa le preferenze erano state undici: sì da Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese, a cui si era aggiunto il Torino. Il Cagliari aveva preferito uscire dal video collegamento anziché esprimersi, per la volontà di compattare prima un fronte maggioritario, che ora è stato raggiunto. Lo schieramento dei fedelissimi Sky è ridotto a una quota minoritaria composta da soli quattro club, anche perché sull’offerta pesa l’interrogativo dell’ammissibilità giuridica. Nel frattempo, sono stati assegnati anche i diretti tv di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni negli Usa, andati a CBS per 63 milioni a stagione. Esattamente sarà Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, a trasmettere la maggior parte delle gare mentre una selezione andrà sui canali lineari di CBS Sports.

LEGGI ANCHE:

Allegri: "Roma o Napoli? Non so nulla"/ "Ho lasciato la Juventus perchè..."Serie A/ La Juventus sembra l'Inter di Stramaccioni, la Roma piange e rischia

© RIPRODUZIONE RISERVATA