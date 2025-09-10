A Sanremo si incontrano esperti da tutto il mondo per parlare di Diritto internazionale umanitario: oggi più che mai ce n’è bisogno

“Dalla pace alla guerra: la centralità del Diritto Internazionale Umanitario” è il convegno internazionale che l’Istituto internazionale di diritto umanitario e il Comitato internazionale della Croce rossa organizzano a Sanremo dal 10 al 12 settembre. In un momento in cui anche nei teatri di guerra le regole spesso vengono disattese si impone una riflessione su questi temi per riaffermare il ruolo centrale del diritto umanitario nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti armati. Ne parliamo con Giorgio Battisti, presidente dell’Istituto internazionale di diritto umanitario.

Generale, nel panorama odierno ha ancora senso parlare di Diritto umanitario?

Oggi più che mai. Come ci ricorda la Croce Rossa Internazionale, nel mondo ci sono tra gli ottanta e i cento conflitti attivi, suddivisi in tutti i continenti. La comunità internazionale ha il dovere di diffondere ancora di più i principi del Diritto internazionale umanitario (Diu), soprattutto a beneficio delle Forze armate. Infatti, i principi del Diu devono essere assimilati da coloro che saranno chiamati a metterli in pratica sul campo di battaglia: soldati, uomini e donne di tutte le età che, se non sono ben formati – e ben diretti dai propri comandanti – non avranno la necessaria considerazione della vita di coloro che in quel momento si trovano dall’altra parte del conflitto. Anche perché, la realtà ci insegna, che questi soldati si troveranno a prendere decisioni in una manciata di secondi, e, se avranno assimilato i principi del Diu, potranno evitare di commettere errori irreparabili.

Chi promuove oggi la riflessione su questi temi, chi se ne occupa ancora?

L’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario è stato fondato a Sanremo il 26 settembre 1970 come “organizzazione umanitaria indipendente e senza scopo di lucro” da un gruppo di giuristi internazionali quale forum dedicato alle questioni umanitarie. Da allora, abbiamo profuso un costante impegno per la diffusione dei principi e delle norme di Diu, Diritto dei Rifugiati e delle Migrazioni e Diritti Umani su scala globale, con la missione di promuoverne la diffusione, l’applicazione e lo sviluppo. Nel corso degli anni, anche grazie alla competenza degli esperti e professionisti di tutto il mondo di cui ci avvaliamo per lo sviluppo delle nostre attività, ci siamo costruiti una solida reputazione internazionale in qualità di centro di eccellenza nella formazione, ricerca e divulgazione del Diu e dei temi a questo correlati.

In cosa consiste l’attività dell’istituto?

L’Istituto di Sanremo ha organizzato, nel solo 2024, oltre 90 corsi, meeting di esperti, workshop e iniziative di sensibilizzazione di cui hanno beneficiato circa 3.900 partecipanti provenienti da 163 Paesi. Promuoviamo la conoscenza del Diu anche attraverso conferenze di alto livello, come l’annuale Tavola Rotonda di Sanremo, che quest’anno è giunta alla 48^ edizione, e tramite pubblicazioni che forniscono indicazioni pratiche agli operatori militari e civili in settori chiave del Diu, dei diritti umani e di altri corpi legislativi complementari.

Ma la formazione che conducete riguarda solo i conflitti?

Ai nostri corsisti cerchiamo di fornire una visione anche su come operare al termine dei conflitti, perché l’esperienza ci ha mostrato che anche dopo la fine ufficiale delle ostilità e dei combattimenti più cruenti o evidenti, ci sono strascichi di violenza ai danni delle fasce più deboli della società, la popolazione civile, che possono durare giorni, settimane o addirittura anni.

È la cosiddetta “guerra dopo la guerra” che si è mostrata in tutta la sua evidenza, ad esempio, nei Balcani e in Afghanistan. Inoltre, ogni anno organizziamo corsi in presenza per studenti e studentesse universitari, come la Summer School, e corsi online, per sensibilizzarli al Diu. Con le scuole superiori di Sanremo e della provincia di Imperia, invece, abbiamo riscontrato una buona partecipazione degli alunni agli eventi che organizziamo un paio di volte l’anno, su temi che sappiamo essere molto attuali e sensibili. Per esempio a maggio scorso abbiamo tenuto tre giornate dedicate alla condizione della donna afghana con un riscontro molto positivo.

Qual è l’obiettivo, invece della tavola rotonda di Sanremo?

La Tavola Rotonda è un forum di dialogo e di riflessione sui temi più attuali del Diu, che si è progressivamente trasformata in un appuntamento molto apprezzato dalla comunità internazionale di esperti e professionisti del settore. La organizziamo annualmente e quest’anno siamo giunti alla edizione numero 48, che si svolgerà dal 10 al 12 settembre prossimi, col titolo “Pace e guerra: la centralità del Diritto internazionale umanitario”. Con la Tavola Rotonda riuniamo personalità del mondo scientifico, diplomatico, istituzionale e militare, per fa sì che possano discutere e approfondire, da diverse prospettive, le proprie esperienze sui temi più attuali legati alla promozione, al rispetto e all’evoluzione del diritto internazionale umanitario.

Chi vuole sollecitare questa riflessione sul diritto umanitario?

Questi incontri annuali sotto l’egida dell’Istituto e in concomitanza con l’intensa attività svolta a livello formativo e accademico, hanno contribuito a dare vita a quello che è riconosciuto a livello mondiale come “dialogo umanitario nello spirito di Sanremo”.

Al termine della Tavola Rotonda faremo un report di quanto emerso, che invieremo ai vari Governi con cui siamo in contatto, alle università, ai media e a tutte le organizzazioni internazionali con cui collaboriamo: Croce rossa internazionale, Unhcr, Nato, Ue, Unesco, Onu e tante altre. Abbiamo anche importanti collaborazioni in atto con comandi militari italiani e stranieri e con Paesi come l’Arabia Saudita, il Qatar, il Burundi e la Costa d’Avorio, che hanno recentemente chiesto di collaborare con noi in modo da portare all’interno delle loro Forze armate i principi del Diu.

