Dirk P, super trafficante di migranti nella Manica, è scomparso nel nulla/ Tribunale tedesco lo ha liberato

Dirk P, sospettato di essere un super trafficante di migranti nella Manica, era stato arrestato a marzo, ma adesso è scomparso grazie ad alcuni cavilli delle leggi dell’Ue. Un Tribunale tedesco, come riportato dal Daily Mail, lo ha infatti liberato dopo che i suoi avvocati hanno sostenuto che poiché le prigioni in Belgio sono sovraffollate, una persona sottoposta ad estradizione nel Paese in questione avrebbe potuto affrontare una violazione dei suoi diritti umani.

Il quarantunenne ha quindi fatto perdere le sue tracce. “Non abbiamo più alcun modo legale di monitorare la sua posizione”, ha affermato un portavoce dell’ufficio del procuratore generale che si è occupato del caso. Ciò significa che l’imputato non si presenterà ad un processo che inizierà a Bruges lunedì che lo vede coinvolto insieme ad altri 21 sospetti, tra cui alcuni con residenza in Gran Bretagna, che sono accusati di avere gestito la tratta di esseri umani attraverso il Canale della Manica. Il caso verrà discusso in sua assenza.

Dirk P, super trafficante di migranti nella Manica, è scomparso: chi è

Gli inquirenti non sembrano avere molti dubbi sul coinvolgimento di Dirk P nel traffico di migranti nella Manica. L’uomo, un agricoltore e venditore di attrezzature marittime, è stato descritto dalla polizia come “il più importante affarista” di un giro di contrabbando che consegnava navi, motori fuoribordo e giubbotti di salvataggio sulle spiagge francesi per gli attraversamenti illegali degli stranieri. I materiali in questione sono stati ritrovati nella fattoria in cui si era nascosto mentre era ricercato, insieme ad armi e migliaia di euro in contanti.

Si ritiene che la sua banda abbia favorito l’arrivo di 10.000 persone in 18 mesi, addebitando a ciascuno di loro fino a 5.000 euro. I numeri in questione rappresentano un quarto di tutti i migranti che hanno effettuato la traversata in quel periodo. Ad incastrare il quarantunenne sarebbero stati alcuni messaggi scambiati coi complici. “Crediamo che il tedesco sia una figura chiave in questa rete di contrabbandieri”, ha ribadito la Polizia. L’uomo però adesso è scomparso.











