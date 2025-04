Dirty Dancing 2 si farà? Che fine ha fatto il sequel del film con Patrick Swayze e Jennifer Grey

Se un film è un cult intramontabile che ha conquistato milioni di telespettatori entrando nell’immaginario collettivo fare un sequel è molto rischioso, se questo sequel arriva a quasi quarant’anni di distanza dal precedente è un vero e proprio azzardo, forse è anche per questo motivo che l’attesissimo sequel di Dirty Dancing annunciato nel 2020 non ha ancora visto la luce e, ad oggi, il progetto sembra sempre più in forse. Ad annunciarlo era stata l’attrice Jennifer Grey pronta a ritornare a vestire i panni di Frances ‘Baby’ Houseman. Subito dopo era arrivata la conferma anche dalla Lionsgate che aveva annunciato il nuovo capitolo con Jonathan Levine ma il progetto si è arenato poco dopo.

Dirty Dancing, Patrick Swayze chi è e com'è morto/ Stroncato a soli 57 anni dopo una lunga malattia

A complicare il tutto c’è anche la morte di Patrick Swayze, indimenticato protagonista nei panni del maestro di ballo Johnny Castle, morto nel 2009. Un operazione di questo tipo senza l’attore protagonista sembra già un flop annunciato. Ed infatti proprio per questo motivo nel 2022 Variety ha rivelato che erano in corso delle trattative tra produzione del film e chi detiene i diritti d’immagine di Patrick Swayze per capire come fare ad incorporare le immagini del defunto attore nel sequel di Dirty Dancing. Operazione però già intuitivamente al limite tra un doveroso omaggio ed il cattivissimo gusto. Nonostante tutte queste incertezze, tuttavia, ad oggi il progetto è ancora in piedi dunque Dirty Dancing 2 si farà?

Patrick Swayze, come è morto l'attore di Dirty Dancing?/ "Sono un uomo morto", la reazione dopo la malattia

Il sequel di Dirty Dancing si farà? Jennifer Grey rompe il silenzio: “La prossima volta che parleremo speriamo che sia tutto sistemato”

Dirty Dancing 2 si farà? Che fine ha fatto il sequel del film? Dopo anni di silenzio nel 2024 intervistata da GamesRadar+ sul red carpet del BFI London Film Festival, Jennifer Grey ha riacceso le speranze dei fan sul possibile sequel di Dirty Dancing: “Non posso dirvi molto di Dirty Dancing perché non farò promesse. Sto semplicemente aspettando che loro raggiungano il risultato sperato perché deve essere giusto. Possiamo metterlo da parte fino alla prossima volta che parleremo, quando speriamo che sia stato sistemato.”



Va precisato però che nel 2004 è uscito nei cinema il film Dirty Dancing 2, il cui titolo originale però era Havana Night che nulla ha a che fare con il film in questione. Protagonisti erano Romola Garai e Diego Luna e Patrick Swayze ve fece un cameo la trama era simili solo in linea generale ed era ambientato durante gli anni della rivoluzione di Fidel Castro. Nel 2017 è arrivato un remake con Abigail Breslin e Colt Prattes.