Dirty Dancing: Balli proibiti, film su Rai 1 diretto da Emile Ardolino

Mercoledì 30 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 1 alle 21:30, il film musicale e romantico Dirty Dancing: Balli proibiti, pellicola che ha segnato un’epoca, uscita nel 1987 e diretta da Emile Ardolino, esperto di pellicole musicali, tanto che 5 anni più tardi girerà un altro grande successo: Sister Act – Una svitata in abito da suora, con Whoopi Goldberg.

Il film è a tutti gli effetti un’icona degli anni Ottanta. La sinergia tra i protagonisti Patrick Swayze, carismatico e atletico, e Jennifer Grey, perfetta nel ruolo della giovane che scopre se stessa, è palpabile e ha fatto sognare milioni di spettatori. In diverse scene del film ci sono anche figure importanti come Jerry Orbach, nel ruolo del comprensivo ma severo padre di Baby, e Cynthia Rhodes, la talentuosa ballerina Penny. Impossibile non citare la meraviglia che suscita la colonna sonora, un successo planetario trascinato dal brano premio Oscar (I’ve Had) The Time of My Life, di Bill Medley e Jennifer Warnes, e le coreografie indimenticabili curate da Kenny Ortega, che hanno definito lo stile unico del film.

La trama del film Dirty Dancing: Balli proibiti: la mitica estate del 1963 e il cambio di un’epoca

In Dirty Dancing: Balli proibiti, lo spettatore viene proiettato nell’estate del 1963. La giovanissima Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey) è in vacanza con la sua famiglia benestante nel resort Kellerman’s. Nelle prime scene del film è stanca dell’ambiente formale e scopre per caso un mondo nascosto: quello degli animatori del villaggio, che di notte si lasciano andare a balli scatenati e sensuali, i “dirty dancing”.

Qui incontra Johnny Castle (Patrick Swayze), l’istruttore di ballo dal fascino ribelle. Quando Penny (Cinthia Rhodes), la partner di ballo di Johnny, ha la necessità di chiedere aiuto per un problema personale, Baby si offre di sostituirla, iniziando un intenso periodo di lezioni con Johnny. Tra passi di mambo e segreti condivisi, nascerà un amore appassionato che dovrà scontrarsi con le barriere sociali e i pregiudizi dell’epoca, culminando in una delle scene finali più celebri della storia del cinema.

