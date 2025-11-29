La scena più iconica di Dirty Dancing sbarca a Ballando con le Stelle? Jennifer Grey, l'attrice protagonista del film con Patrick Swayze rivela che...

Ricordate la scena della presa in Dirty Dancing? Per Jennifer Gray fu letteralmente un salto nel vuoto perché…

Ci sarà un po’ di Dirty Dancing questa sera a Ballando con le Stelle 2025. Ci riferiamo ovviamente all’iconica scena della presa che nel film è magistralmente interpretata da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Vedremo chi si cimenterà in questa prova nella puntata di oggi, sabato 29 novembre, sulle note della bellissima The Time of My Life. La scena del salto finale è considerata dai fan la più intensa e romantica di tutto il film, sebbene dietro il girato ci siano retroscena e curiosità tutt’altro che mielosi.

Come raccontato infatti dall’attrice protagonista Jennifer Gray, in una intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di E! News, lei e il compianto Patrick Swayze non hanno mai provato la scena in cui Johnny solleva Baby. Si fatica davvero a crederlo, se si ripensa all’abilità disarmante mostrata dalla coppia nella pellicola.

Dirty Dancing, Jennifer Grey rivela un retroscena inaspettato sul film con Patrick Swayze

“Non abbiamo mai provato e abbiamo girato senza fare le prove”, ha spiegato l’interprete di Baby. “Non c’era spazio per un attacco di panico. Patrick è l’unico con cui chiunque dovrebbe davvero provarlo, perché era proprio un bravo ballerino. Era così abituato a sollevare le donne ed era così forte. Alla fine del film, mi fidavo ciecamente di lui”, ha raccontato ancora Jennifer Grey.

Insieme a Patrick Swayze ha fatto sognare intere generazioni e ancora oggi quella scena è considerata una delle più belle della storia del cinema romantico. Questa sera, come anticipavamo, ci sarà un po’ di Dirty Dancing a Ballando con le Stelle 2025: vedremo chi si cimenterà nell’iconica presa.