Questa sera, mercoledì 20 aprile 2025, Rai1 ripropone il film Dirty Dancing-Balli proibiti. Il film del 1987 che vinse vinse l’Oscar ed il Golden Globe, Grammy Award diventato un classico intramontabile vede per protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Chi è l’attore e ballerino? Nato a Huston nel 1952 sin da giovanissimo si è appassionato alla danza, tanto che ben presto ha iniziato a prendere lezioni di danza nella scuola gestita dalla madre. A 20 anni parte per New York per inseguire il suo sogno e per lui si spalancano le porte di Broadway.

Tuttavia sul finire degli anni ’70 a causa di un brutto infortunio è costretto a dire addio alla sua carriera da ballerino ma non si dà per vinto e si dedica alla recitazione, studia, si impegna e negli anni successivi ottiene due ruoli che gli svolteranno la carriera rendendolo immortale. Nel 1987 è Johnny Castle, insegnante di danza che insegna ad una giovane Jennifer Grey a ballare sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life, nel 1990 invece è il fidanzato-fantasma di Demi Moore in Ghost due ruoli iconici che lo consacrano sex symbol.

Com’è morto Patrick Swayze? Dopo una splendida carriera che gli è valso anche un Golden Globe, la vita di Swayze si è interrotta il 14 settembre 2009 a soli 57 anni a causa di un tumore al pancreas. L’attore aveva ricevuto l’infausta diagnosi nel 2008, il tumore era già in stato avanzato e l’attore si è sottoposto a delle cure sperimentali per tentare il tutto per tutto e già provato dalla malattia, dimagrito ed in sedie a rotelle si era recato sul set per registrare il suo ultimo progetto: un ruolo nella serie The Beast. Al suo fianco la moglie Lisa Niemi, attrice e ballerina sposata nel 1975.



Negli anni scorsi si è ipotizzato un possibile sequel di Dirty Dancing, in quell’occasione l’attrice Jennifer Grey si è mostrata poco propensa alla possibilità, sostenendo che fosse necessario onorare la memoria dell’attore: “Sto solo aspettando che lo mettano davvero a punto, perché deve essere fatto nel modo giusto per onorare Patrick Swayze”.