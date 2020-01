Dirty dancing, Italia 1/ Streaming video del film con Patrick Swayze (1 gennaio 2020)

In Dirty dancing “amore e balli calienti si alternano in un cult movie del genere dance, premiato con due Oscar e tre Golden Globe”. Il film riceve però da Giancarlo Zappoli su MyMovies una timida sufficienza, due stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione. Aggiunge: “Nelle coreografie e nel rapporto tra l’aitante Patrick Swayze e la timida Jennifer Grey si concentra il valore del film sul piano visivo. Emile Ardolino ha avuto il pregio di saper poi trovare uno dei titoli più accattivanti del cinema. Le “danze sporche” hanno catturato milioni di telespettatori in tutto il mondo”. Il film è intelligente e riflette necessariamente sui rapporti di coppia e sull’amore quando scoppia in maniera impetuosa. Dirty dancing va in onda su Italia 1 in prima serata su Italia 1 e potremmo seguirlo in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario del film

La prima serata televisiva di questo mercoledì 1 gennaio 2020 regala ai telespettatori di Italia 1 la riproposizione del film di genere romantico-musicale Dirty Dancing – Balli proibiti. Una pellicola che ha ottenuto un enorme successo all’epoca della sua distribuzione ai botteghini, realizzata nel 1987 negli Stati Uniti con la regia di Emile Ardolino e la sceneggiatura di Eleanor Bergstein. Le musiche della colonna sonora portano la firma di John Morris, i costumi indossati sul set cinematografico sono di Hilary Rosenfeld e nel cast sono presenti, tra gli altri, Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Kelly Bishop, Cynthia Rhodes, Jane Brucker, Jack Weston e Max Cantor.

La trama di Dirty Dancing

In una torrida estate del 1963, una famiglia americana composta da padre medico, mamma e due figlie, si dirige verso un villaggio turistico ubicato nei pressi di un lago. Alloggiano in uno dei migliori alberghi della zona, capace di offrire ai propri ospiti tantissime forme di intrattenimento tra cui le lezioni di ballo tenuti da Johnny e Penny. Una coppia fantastica, ma soltanto dal punto di vista artistico, visto che lei sta portando avanti una relazione con uno dei camerieri della struttura. Baby è la figlia di 17 anni di quella famiglia e, nell’assistere in prima persona ai volteggi e ai movimenti di Johnny e Penny, rimane entusiasmata. Baby vorrebbe imparare quelle nuove tipologie di ballo, delle mosse scandalose giacché prevedevano un certo contatto fisico. Penny, un giorno, scopre di essere incinta e questo non può permetterle di affiancare Johnny in alcune importanti gare. La donna fa la scelta disperata di sottoporsi alla pratica dell’aborto clandestino. Baby, sua complice, chiede del denaro in prestito al padre per pagarle l’intervento, ma il tutto si dimostra anche un grande rischio per la salute della donna. Penny viene salvata grazie all’intervento repentino del padre di Baby, che essendo un medico sa cosa fare. Tutte le colpe della vicenda finiscono per ricadere sul povero Johnny, il quale, peraltro, aveva iniziato a insegnare alla giovane Baby tutti i passi nella speranza che potesse diventare lei, la sua partner in pista. La situazione precipita nel momento in cui tra Johnny e Baby ha inizio una storia d’amore con tanto di licenziamento per lui.



