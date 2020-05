Disabile fa pipì in strada: maxi multa/ Agenti inflessibili nonostante handicap e…

Pubblicità

Disabile fa pipì in strada per necessità, comminata sanzione da 3 mila euro: sta facendo il giro del web quanto accaduto a Sale Marasino, provincia di Brescia. Come ricostruito dai colleghi di Libero, lo sfortunato protagonista di questa vicenda è un invalido privo di una gamba: mentre si stava recando all’ufficio postale del paesino, ha avvertito la necessità di urinare e, poiché i bar della zona erano tutti chiusi, è stato costretto ad espletare il bisogno fisiologico in un angolo.

Una scelta necessaria, considerando anche l’invalidità. Proprio in quei minuti è giunta nella zona una volante dei carabinieri, che hanno colto il disabile sul fatto. Nonostante le spiegazioni fornite dall’uomo, gli agenti sono stati inflessibili: ammenda gravosa per aver violato l’articolo 726 del codice penale, che punisce «chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». Libero evidenzia che se il disabile pagherà la multa entro 60 giorni, l’importo della sanzione sarà di 3.333 euro.

DISABILE FA PIPI’ IN STRADA: MULTA DA 3 MILA EURO

Una maxi multa che ha messo il disabile in difficoltà: il quotidiano evidenzia che l’uomo percepisce un assegno mensile di appena 500 euro e non potrà pagare la sanzione. Sui social network si è acceso il dibattito a proposito della scarsa clemenza degli agenti, mentre Libero ha messo in risalto un altro aspetto della vicenda: «Credevamo che la legge fosse uguale per tutti, ma sembra che essa non si applichi agli extracomunitari, che se ne vanno a zonzo senza mascherina pure dove essa continua ad essere obbligatoria, creano assembramenti, pisciano ovunque, eppure nessuno si sogna di fermarli, controllarli, multarli per le loro condotte illegittime e perniciose». Un caso molto simile è stato registrato appena due mesi fa, con un extracomunitario beccato a defecare nella fontana dell’ospedale di Borgo Trento: per lui solo un allontanamento e nessuna sanzione.



