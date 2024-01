Disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione/ Il lavoratore è licenziabile? (30 gennaio 2024)

In caso di disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione, la Legge chiarisce come il datore di lavoro potrebbe comportarsi in tal caso, e soprattutto, stabilisce in che misura il “licenziamento” può essere ammesso o non ammesso (configurandosi perfino illecito). A dirlo è la normativa specifica prevista dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

I licenziamenti non sono semplici da ammettere e concedere (vedesi la recente norma sullo scarso rendimento), infatti in molti casi vanno comprovati su una base reale ma non solo, il datore di lavoro (come nel caso di una invalidità sopravvenuta in corso di un rapporto di lavoro), deve fare il possibile per poter trovare un ruolo da destinare al lavoratore in difficoltà (laddove ovviamente possibile).

Disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione: cosa dice la Corte di Giustizia UE

Prima di parlare quando il licenziamento per una disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione è ammesso oppure no, occorre chiarire nei minimi dettagli, la nozione teorica attorno a questo concetto. Per “disabilità sopravvenuta durante il rapporto di lavoro“, si fa riferimento al sorgere di una condizione di disagio o grave, nei confronti di un lavoratore che pre-firma si trovava in uno stato di buona salute.

Ad affermare il licenziamento illecito è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza stabilita il 18 gennaio del 2024, riportando la causa – C 631/22, in merito alla parità di trattamento per le condizioni e l’occupazione sul lavoro.

In questo caso la sentenza spiega che il datore di lavoro dovrà – prima di licenziare – aver fatto di tutto (dimostrandolo), affinché il lavoratore con disabilità sopravvenuta durante il rapporto di lavoro, avesse potuto trovare impiego in un’altra posizione lavorativa che gli permettesse il regolare svolgimento.

La sentenza evidenzia quanto contenuto nell’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE con data 27 novembre del 2000, che come anticipato, sottolinea l’importanza della parità sul trattamento e le condizioni sul lavoro, che come da Convenzione delle Nazioni Unite:

Deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato.

