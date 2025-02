Risultati disastrosi di Juric, Southampton sempre più ultimo

Il campionato italiano è sempre stato una fucina di talenti non solo per i calciatori ma anche per gli allenatori che nel nostro paese possono sviluppare la loro impronta tattica da poi esportare in giro per il mondo, come dimostrano i grandi successi esteri di Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Diego Simeone, Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi. Non sempre però l’esperienza in Serie A porta grandi prestazioni anche al di fuori del nostro paese come dimostrano i risultati disastrosi di Juric in Premier League alla guida del Southampton, che ora occupa il ventesimo e ultimo posto con soli 9 punti e 65 gol subiti.

Il tecnico croato continua il pessimo momento della sua carriera dopo l’esperienza a Roma che è durata solo 12 partite è stato chiamato dal club peggiore di questa stagione di Premier League per sostituire lo scozzese Russell Martin, che aveva guidato i Saints alla promozione dello scorso anno e che aveva ottenuto solo tre pareggi in quindici partite. Ivan Juric però nelle dodici partite in cui è stato alla guida del Southampton ha ottenuto 10 sconfitte e due vittorie non sembrando mai in grado di dare un’idea di gioco alla squadra e avere un’influenza sulle prestazioni dei giocatori.

Risultati disastrosi di Juric, le ottime annate all’Hellas Verona e al Torino

I risultati disastrosi di Juric però non hanno ancora portato al suo esonero che però potrebbe arrivare nelle prossime partite se non dovesse essere visto anche un minimo cambiamento nella situazione di classifica del Southampton o anche solo nelle prestazioni della squadra, sia nelle partite alla guida dei giallorossi che in quelle con i Saints è sembrato mancare il carattere aggressivo nei giocatori, caratteristica principale delle squadre allenate da Juric nelle stagioni passate. Le sue esperienze a Verona e Torino devono essere considerate positive avendo ottenuti buoni piazzamenti in classifica e avendo lanciato diversi giocatori come Rrahmani o Dimarco negli anni all’Hellas e Bremer e Buongiorno con la maglia granata

Il passaggio di Ivan Juric in una grande piazza come quella di Roma giallorossa è avvenuto forse nel momento peggiore in cui la società della capitale era in un grande confusione dopo l’esonero inaspettato di Daniele De Rossi e l’assalto da parte dei tifosi ai Friedkin. Il gruppo poi non è una novità, non ha mai seguito il tecnico croato e soprattutto lo zoccolo duro dei senatori, ritenendo il tecnico non all’altezza, aveva deciso di cambiarlo forzando la mano della società con prestazioni notevolmente sottotono.