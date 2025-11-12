Il Sudan, devastato dal conflitto, non esiste più come Stato: pezzi di potere usano le risorse per stabilire nuove relazioni. È la nuova Africa

Il Sudan è oggi il punto di crisi più profondo e drammatico dell’intero continente africano.

La guerra civile che devasta il Paese nasce come una ferita aperta dopo la deposizione, nel 2019, del dittatore Omar al-Bashir. Dopo anni di tensioni mai risolte, nel 2023 il conflitto è esploso in tutta la sua violenza: da una parte le Forze Armate Sudanesi (SAF), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan; dall’altra le Rapid Support Forces (RSF) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemetti.

Lo scontro fra i due uomini ha disarticolato lo Stato e fatto precipitare il Sudan in una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo le stime più recenti delle Nazioni Unite, oltre 11 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Di queste, circa 8 milioni sono sfollati interni e 3 milioni hanno trovato rifugio nei Paesi vicini. Ventuno milioni di persone, metà della popolazione, vive oggi in condizioni di grave insicurezza alimentare, mentre tre quarti delle strutture sanitarie risultano compromesse.

La caduta di El-Fasher, nell’ottobre 2025, ultimo capoluogo del Darfur ancora sotto il controllo dell’esercito regolare, ha aggravato una situazione già disperata. Nuove ondate di violenza etnica e spostamenti di massa hanno reso il Paese un deserto sociale, dove la sopravvivenza è diventata l’unico orizzonte possibile.

Non si tratta semplicemente di una guerra per il potere. È la manifestazione di un collasso più profondo, quello della sovranità politica ed economica di uno Stato che non riesce più a garantire sicurezza, ordine e coesione.

Oggi il Sudan è dominato da un sistema in cui la forza delle armi e il controllo delle risorse hanno sostituito l’autorità legale. Le SAF gestiscono ancora alcune leve amministrative e resti dell’apparato statale, mentre le RSF, radicate nel Darfur, finanziano le proprie operazioni con il controllo delle miniere d’oro e una rete di traffici che attraversa la Repubblica Centrafricana e il Ciad, divenuto il retroterra del contrabbando sudanese.

A complicare la situazione contribuisce il coinvolgimento di attori esterni, che hanno fatto diventare la crisi sudanese una questione regionale. Gli Emirati Arabi Uniti sono accusati di sostenere le RSF, mentre l’Egitto, storicamente interessato al tema della sicurezza del Nilo, mantiene un’alleanza con l’esercito regolare.

La Russia punta ad aprire una base navale a Port Sudan, mentre la Cina è impegnata a rafforzare i propri interessi nel Mar Rosso attraverso corridoi commerciali e infrastrutture strategiche. Il risultato è un conflitto che non appartiene più solo al Sudan: la sua eco si propaga nel Sahel, minacciando l’equilibrio già fragile dei Paesi confinanti.

È un contesto nel quale la diplomazia africana risulta impotente. L’Unione Africana, che aveva sospeso il Sudan dopo il colpo di Stato del 2021, non è riuscita a promuovere un vero processo di pace. Anche l’IGAD, l’organizzazione regionale del Corno d’Africa, è stata rapidamente scavalcata da iniziative concorrenti – Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati ed Egitto – che si neutralizzano a vicenda per divergenze e interessi opposti.

Così, la formula utilizzata dai leader africani “African solutions to African problems” è destinata a non divenire la base per un’azione concreta. Lo Stato nazionale, in questo scenario, non è più garante della sovranità, bensì mediatore di interessi che vende l’accesso alle proprie risorse in cambio di protezione militare o sostegno finanziario.

Questa dinamica non riguarda soltanto il Sudan, ma investe l’intera Africa. Le guerre in Ucraina e a Gaza, la crisi delle catene del valore e la ricerca di nuove materie prime stanno alimentando una corsa all’Africa senza precedenti. Il continente, un tempo periferico, è oggi un perno strategico della nuova globalizzazione, ma questa centralità comporta un prezzo: la perdita progressiva dell’autonomia politica. Come osservano molti analisti, l’integrazione economica in assenza di una governance credibile rischia di riprodurre le vecchie dipendenze economiche.

Il Sudan, in questo senso, è un laboratorio dove si sperimenta una nuova forma di sovranità: un potere frammentato, distribuito fra milizie e attori esterni, capace di adattarsi alle regole di una globalizzazione disordinata. I casi dell’oro e del petrolio sudanese sono paradigmatici. Entrambi alimentano filiere energetiche e commerciali che collegano il Paese al Golfo, all’Asia e all’Europa.

Anche la guerra, paradossalmente, non interrompe questi flussi: li rende più opachi, più redditizi per chi li controlla, intermediari che si arricchiscono sulle macerie dello Stato, privatizzando ciò che resta delle sue funzioni pubbliche.

In definitiva, il Sudan è oggi un laboratorio politico ed economico dove si osserva la mutazione della sovranità africana: da potere territoriale a rete di relazioni economiche e militari. La legittimità non deriva più dai confini, ma dalla capacità di sopravvivere in un mondo frammentato, in cui l’adattabilità vale più della stabilità.

In questo contesto, la guerra non è un incidente della modernità africana, ma è la forma con cui il sistema globale riorganizza i propri equilibri. Il Sudan rischia di diventare il modello con cui comprendere l’Africa del futuro in cui l’interdipendenza geo-economica di questa fase della competizione globale potrebbe spingere all’estremo la dipendenza dalle risorse primarie, la frammentazione delle istituzioni e proliferazione dei conflitti su scala locale.

