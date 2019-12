DISCHI E CONCERTI DELL’ANNO 2019/ Le scelte del Sussidiario

Il manipolo di scrivani musicali del Sussidiario si è ritrovato a commentare l’anno 2019 e la domanda implicita che ne è emersa è, inevitabilmente, una sola: cosa resterà di tanta moda musicale imperante? Nel nostro Paese i vari trasformismi di rap-trap-eccetera hanno preso l’assoluto dominio delle “classifiche” (di ascolto? di vendita? di visualizzazione?), lasciando le briciole all’arcipelago “indie” che quasi esclusivamente sembra definire ormai il cantautorato nostrano da Calcutta a Brunori. In giro per il mondo le cose vanno diversamente, con molto pop giovanissimo (da Billie Eilish a Tones and I, vera vincitrice dell’ipotetico concorso sul tormentone dell’anno), qualche grande vecchio ancora in produzione, tanto rap (occhio a Lizzo nel presente e nel futuro) e qualche squillo rock.

Doveva essere l’anno di “remember Woodstock”, ma il concertone dei 50 anni è saltato per incapacità organizzativa. In effetti non è stata forse un annata di grandi e tumultuosi fenomeni, ma un periodo che ha confermato ancora la triangolazione multipiattaforma di youtube-itunes-spotify-talent show come la più importante macchina di produzione di gusti, mode e tendenze. Nel frattempo continuano a lasciarci vecchie e nuove pop-rockstar (Ginger Baker, Fred Bongusto, Joao Gilberto, Gary Duncan, Paul Barrere, Keith Flint, Peggy Young…), per vecchiaia, malattia o (purtroppo) suicidio.

Intanto nei live molti “vecchi e non solo” perseguono un paio di format succulenti: da un lato i “farewell tour” (non importa che sia davvero un tour d’addio, l’importante è che lo si presenti e lo si viva così), dall’altro la “celebrazione live del disco del millennio” (l’anno prossimo gli Eagles eseguiranno per filo e per segno Hotel California, tanto per dirne una facile-facile…).

Interessante forse qui notare come il grande schermo stia diventando un settore sempre più sfruttato dalle proposte musicali, visto il successo riscosso da film e biopic (Queen, Elton John…), dai concerti-rock al cinema (Roger Waters) e dalle produzioni più complesse (una su tutte: Western Stars di Bruce Springsteen), che confermano di essere un buon richiamo emozionale ed artistico per gente di ogni età. Insomma, la vita va avanti e per fortuna la musica non muore: ci sentiamo nel 2020. (W.G.)

WALTER MUTO

Che dire di questo 2019? Che ho visto acuirsi la sterile polemica fra chi sostiene che la musica del passato è meglio di quella del presente e chi di contro difende a spada tratta l’attualità forse pensando che ciò che nuovo è di per sé buono. Io non sposo nessuna delle due posizioni, pensando che la musica, le canzoni sfuggono a questi recinti e si possono scoprire perle nel presente come pure in album sepolti dal passato che per qualche ragione ritornano fuori. Il tutto interagendo per forza con il proprio gusto ed il proprio vissuto, che sono intimamente legati. Ecco, ho detto tutto e niente. A voi le mie liste.

DISCHI DELL’ANNO

Niccolò Fabi – Tradizione e Tradimento

The National – Easy To Find

Marracash – Persona

Joe Henry – The Gospel According To Water

L’Arpeggiata – Monteverdi Tempo D’Amore

CANZONI DELL’ANNO

The National – Hairpin Turns

Jacob Collier – Make Me Cry

Luca Carboni – Ogni cosa che tu guardi

Niccolò Fabi – Tradizione e Tradimento

Mina/Fossati – Luna diamante

CONCERTI DELL’ANNO

Bon Iver – Villafranca di Verona, 24 luglio

Niccolò Fabi – Milano Teatro Arcimboldi, 2 dicembre

Cosmo – Milano Forum di Assago, 2 febbraio

Eddie Vedder & Glen Hansard – Barolo, 17 giugno

Rhiannon Giddens – Torino, Folk Club, 18 gennaio

LORENZO RANDAZZO

DISCHI DELL’ANNO

Niccolò Fabi – Tradizione e Tradimento

Beirut – Gallipoli

The Orphan Brigade – To the edge of the world

Van Morrison – Three Chords and the Truth

Caamp – By and By

CANZONI DELL’ANNO

Glen Hansard – Leave a Light

Sharon Van Etten – Malibu

The Orphan Brigade – St. Patrick on Slemish Mountain

Beirut – When I die

Niccolò Fabi – Scotta

CONCERTO DELL’ANNO

Neil Young / Bob Dylan – Londra BST 12 luglio 2019

Wilco – Milano 19 settembre 2019

Low – Roma 8 marzo 2019

Bob Dylan – Locarno 22 aprile 2019

Vasco – Milano 2 giugno 2019

ALESSANDRO BERNI

Il 2019 ci lascia con un senso di indecifrabilità mista a speranza o di speranza mista a smarrimento, tale è ad oggi la confusione generata da una proposta musicale che – nell’era della fruizione frenetica a suon di piattaforme – si espande potenzialmente sterminata, rendendo quasi impossibile leggerne impatto e futuribilità. Si possono salutare i graditi ritorni, delle notevolmente cresciute Angel Olsen, Giua e Missincat, del sophisti-pop di Amelie, così come del “grande vecchio” di turno Gianni Togni e degli ispirati prog rockers Big Big Train. I gradini più alti spettano allo sfavillante caleidoscopio di art-rock sensuale e variegato di Esperanza Spalding e all’evoluzione esponenziale dell’esile prestigiatrice FKA Twigs verso una raffinata dimensione pop sperimentale, che va a prendersi il posto lasciato libero da tempo da Kate Bush. I The National in fase di apoteosi artistica con la solida e preziosa musicalità di I Am Easy To Find, la nobile e avanguardistica espressione popolare del binomio Elsa Martin/Stefano Battaglia e la dimensione pittorica e intensiva del progressive dei Conqueror completano il quadro.

DISCHI DELL’ANNO

Esperanza Spalding – 12 Little Spells (bonus track edition)

FKA Twigs – Magdalene

The National – I am Easy To Find

Elsa Martin e Stefano Battaglia – Sfueâi

Conqueror – In Orbita

CANZONI DELL’ANNO

Esperanza Spalding – Lest We Forget

FKA Twigs – Mary Magdalene

The National – Oblivions

Elsa Martin e Stefano Battaglia – Prejere

Conqueror – Verso un nuovo mondo

CONCERTI DELL’ANNO

Conqueror – In Orbita tour, Il Giardino di Lugagnano, Sona 25 maggio 2019

Patrizia Laquidara – C’è Qui Qualcosa che Ti Riguarda tour, Milano Sala Fontana 17 aprile 2019

Eric Andersen – The Essential tour, Officina della Musica, Como, 28 ottobre 2019

Ex:Re – Ex:Re tour, Milano, Magnolia, 21 luglio 2019

Amelie – C’è Musica su Marte tour, Monza Michelangelo’s 26 novembre 2019

PAOLO VITES

Sono dischi di morte e sulla morte. Se Nick Cave ci canta del dialogo impossibile fra il figlio 15enne morto qualche anno fa, Joe Henry, colpito da tumore, riflette sulla vita e ci parla di spiritualità laica. I Mercury Rev invece reincidono il capolavoro targato 1967 di Bobbie Gentry che è un disco sull’America gotica del profondo sud e su una morte misteriosa. Invece il geniale Michael Kiwanuka fa risorgere la più bella black music anni 70. Morte e resurrezione, così è la vita.

DISCHI DELL’ANNO

1 – Joe Henry – The Gospel According to Water

2 – Michael Kiwanuka – Kiwanuka

3 – Mercury Rev – The Delta Sweet Revisited

4 – The National – I Am Easy to Find

5 – Nick Cave – Ghosteen

CANZONI DELL’ANNO

Michael Kiwanuka, My Hero

Lucinda Williams – Ode to Billie Joe

Nora Jones – Okolona River Bottom Band

The National – Not in Kansas

Michele Miko Cantù – Memory Lane

CONCERTI DELL’ANNO

Michael Kiwanuka, Fabrique, Milano, 7 novembre

Larry Campbell & Teresa Williams, Fondazione Feltrinelli, Milano 5 giugno

Eric Andersen & Scarlet Rivera, Spaziomusica, Pavia, 9 novembre

White Buffalo, Carroponte, Milano, 16 luglio

Chris Stills, All’Una e Trentacinque, Cantù, 9 aprile

LUIGI VIVA

L’ultimo Sanremo ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, l’orientamento dell’industria discografia: prodotto e profitto a tutti i costi, alla faccia della musica, della cultura e dell’arte (quasi una bestemmia oramai). Alcune major non stampano più e lavorano solo in streaming. L’altro Sanremo (il Tenco) invita fenomeni da baraccone solo per ottenere visibilità. Gli unici protagonisti sono i giudici dei talent che, una volta diventati personaggi, hanno ottenuto un credito illimitato ed eccoli spuntare come funghi nei vari programmi a dispensare la loro scadente proposta musicale.

Il mondo italiano del jazz è prigioniero dei soliti quattro nomi che, pur di non perdere l’occasione, con voli carpiati, provano a non fare il verso a se stessi. Il gran lavoro dei Conservatori con i corsi di Jazz ha prodotto una nuova leva di bravissimi musicisti che meriterebbero già grandi palcoscenici. Uno strano “batterio” ha invece colpito l ‘apprezzata scuola italiana di chitarra jazz, fustigata da chitarristi “stitici”, incollati al pedale del volume, con fraseggio spezzato e sofferto, inneggiati dalla critica, ma francamente inascoltabili. La melodia è oramai un optional sostituita da miagolii, cigolii, sospiri e dubbi (nel cosa suonare).

Gli Stati Uniti, sfornano musica a non finire anche trap (in Italia diventata il genere ideale per chi non sa cantare e suonare ed ha qualche potentato alle spalle). Del resto noi, Conservatori a parte, abbiamo sempre meno musica nelle scuole e loro l’obbligo dello strumento nelle high school e soprattutto le radici ben piantate nel fertilissimo humus del blues. Ecco spiegata l’avanzata della nuova generazione che, oltre a produrre musica di gran qualità (Michael League) con gli Snarky Puppy e Bokanté raccolgono sempre più consenso fra i giovani di ogni parte del mondo. Grande lezione quella dei leggendari King Crimson che, seppure a corto di nuovo repertorio, nei concerti mostrano tutta la loro inarrivabile grandezza.

DISCHI DELL’ANNO

Snarky Puppy – Immigrance

Nad Sylvan – The Regal Bastard

Bill Laurance -Cables

Joey De Francesco – In The Key of the Universe

Lorenzo Feliciati, Michele Rabbia – Antikythera

CONCERTI DELL’ANNO

King Crimson- Perugia, Umbria Jazz, 18 luglio

Snarky Puppy- Londra, Royal Albert Hall, 14 novembre

Roosevelt Collier- Terni, Umbria Jazz Spring, 18 aprile

Cristiano De André- Roma, Teatro Brancaccio, 4 Dicembre

Enrico Rava- Teatro Morlacchi, Perugia, 20 luglio

WALTER GATTI

DISCHI DELL’ANNO

Tedeschi Trucks Band – Signs

Over the Rhine – Love and Revelation

Jon Anderson – 1000Hands

Joe Henry – The Gospel According to Water

Trey Anastasio – Ghosts of the Forest

CANZONI DELL’ANNO

Santana – Blues Skies

Trey Anastasio – Friends

Over the Rhine – Broken Angels

Jon Anderson – WDMCF-Come Up

Tedeschi Truck Band – When Will I Begin

CONCERTI DELL’ANNO

Eagles, 3Arena, Dublino, 6 luglio,

Tedeschi Trucks Band, Politeama Rossetti, Trieste, 18 aprile

The Gloaming, Teatro Ristori, Verona, 2 marzo

John McLaughlin, Conservatorio, Milano, 2 novembre

Dan Baird, Giardino di Lugugnano (Vr), 29 novembre



