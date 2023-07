DISCO BOY/ La straordinaria opera prima di Giacomo Abbruzzese

Un esordio che lascia il segno quello di Giacomo Abbruzzese con Disco Boy. Premiato con l’Orso d’argento per il Miglior Contributo Artistico all’ultimo Festival di Berlino, il film racconta la storia di due guerrieri che sognano una vita diversa, un viaggio estatico che lascia il segno. Dopo il passaggio nelle sale con Lucky Red, è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Aleksei, bielorusso in fuga dal suo passato, raggiunge Parigi e si arruola nella Legione Straniera per ottenere il passaporto francese. Nel delta del Niger, Jomo, giovane rivoluzionario, si batte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio. La sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno, al di là dei confini, della vita e della morte.

Disco Boy è un progetto con una gestazione molto lunga, portato avanti per diversi anni, ma il risultato è straordinario. Abbruzzese firma un film di guerra diverso dagli altri, un’opera dal respiro internazionale, ambiziosa e decisamente elettrizzante. Impossibile non citare le atmosfere ammalianti rese possibili dalla fotografia di Hélène Louvart e dalla colonna sonora di Vitalic. Impossibile non citare la stupefacente performance di Franz Rogowski, che si conferma uno dei migliori attori in circolazione.

