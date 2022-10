Disco Club Paradiso, chi sono i concorrenti X Factor 2022/ Ecco perché piacciono al pubblico

Chi sono Disco Club Paradiso, X Factor 2022: vitalità e allegria sul palco

I Disco Club Paradiso sono stati davvero molto apprezzati dal pubblico di X Factor 2022 per la loro vitalità e allegria. Il palco se lo mangiano, quando si esibiscono mettono allegria. A far parlare è il cantante del gruppo, qualche follower ha suggerito di sedarlo è un puro spasso. Poi c’è ci ha visto una somiglianza con Enrico Mentana da giovane posseduto da Morandi e Jovanotti. La band ha convinto e tra tutte le scelte fatte da Dargen è la più azzeccata, perché sulle altre il popolo social non è molto d’accordo. Sicuramente si presentano come un’alternativa differente a quanto vediamo di solito in questi programmi anche se sappiamo che quando si esce dagli schemi molto spesso è difficile arrivare alla vittoria finale. Quello che però appare abbastanza chiaro è che il gruppo avrà la forza per fare una buona carriera, visto che la loro musica è molto adatta al circuito radiofonico. Vedremo se riusciranno a sfruttare al meglio questa grande chance.

Alle Audizioni di X Factor 2022 i Disco Club Paradiso portano l’inedito DCP

Alle Audizioni di X Factor 2022 i Disco Club Paradiso hanno spaccato portando con sé ritmo, energia, allegria e un’atmosfera magica. Nella presentazione hanno detto che il rapporto che si è creato fra di loro è quello di una famiglia più che di amici. Hanno presentato un loro inedito “DCP” dimostrando ai giudici, ma anche al pubblico, di essere un gruppo che a livello artistico e umano agisce in sintonia. La performance è molto piaciuta ed è stata accolta da una standing ovation. A Rkomi piace molto il loro Paradiso. Darger si è goduto lo spettacolo, per Ambra hanno portato una canzone e uno stile. I Disco Club Paradiso sono stati promossi a pieni voti dai giudici.

I Disco Club Paradiso ai Boot Camp di X Factor 2022 con Svalutation

Ai Boot Camp di X Factor 2022 i Disco Club Paradiso hanno travolto il palco con un brano sempre attuale, mai come ora: “Svalutation” di Adriano Celentano, rivisitato alla loro maniera e personalizzato al massimo. Il loro sound ha coinvolto il pubblico e nessuno è riuscito a stare fermo. È stato lo stesso pubblico che a fine esibizione ha chiesto ai giudici di dare al gruppo la sedia. Dargen D’Amico non ha avuto dubbi: i Disco Club Paradiso non possono mancare nel suo Roster e ha spiegato anche il perché. Nei loro brani ci sono degli elementi importanti ma messi totalmente in maniera confusa e questo è un caso in cui lui si sentirebbe utile. Purtroppo per consegnare la sedia alla band ha dovuto ricorrere allo switch e alla fine ha scelto di eliminare gli S.T.T. perché è alla ricerca di un gruppo che sia perfettamente amalgamato in fatto di sound e d’altra parte non si sentiva neanche di illudere il gruppo uscente. I Disco Club Paradiso sono andati direttamente ai Live saltando i Last Call.

