Disco Club Paradiso, X Factor 2022/ Quando “fare caciara diventa la soluzione”

Disco Club Paradiso, energia pura e tanto show ad X Factor 2022

Innegabile che i Disco Club Paradiso abbiano portato una ventata di grande freschezza a X Factor 2022. La settimana scorsa, nella quarta puntata live, la band dance indie-pop emiliana, ha raccolto consensi importanti, ottenendo l’accesso all’appuntamento di questa sera, giovedì 24 novembre. Con l’inedito DCP il gruppo ha fatto vibrare il pubblico e la giuria, sprigionando un’energia che non è passata inosservata. Qualcuno, Ambra in primis, ha definito la “loro caciara unica soluzione per affrontare questo momento così difficile”.

Ed in effetti i Disco Club Paradiso hanno affinato nel tempo uno stile ed un’effervescenza che gli sono valsi l’accesso prima ai Bootcamp e poi al Live Show. Adesso per il cantante Leonardo Bergonzini, il batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo), il polistrumentista Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax) e il chitarrista Simone Murineddu (Murri) è arrivato il momento di compiere un ulteriore salto di qualità. Ci riusciranno?

I Disco Club Paradiso stupiranno ancora?

Oltre all’intrattenimento c’è di più, forse. Ma ai Disco Club Paradiso per il momento questo è bastato per progredire ad X Factor 2022. Come dicevamo Ambra è rimasta ammaliata dalla loro energia, ma anche i suoi colleghi si sono complimentati coi ragazzi. Rkomi, ad esempio, li ha definiti dei veri e propri showman. Mentre Fedez “dei mostri del palco”. E ancora l’ammirazione sincera di Dargen, che finalmente ha visto un gruppo fare spettacolo. Parole al miele per i Disco Club Paradiso, chiamati in questa quinta puntata live a stupire ancora. Come se la caveranno? Per scoprirlo non resta che attenderli sul palco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA