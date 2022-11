Disco Club Paradiso, X Factor/ La “pazza” band di Dargen D’Amico

Disco Club Paradiso, X Factor: un vero successo

È stata straordinaria la prima esibizione ai Live di X Factor per i Disco Club Paradiso, la “pazza” band della squadra di Dargen D’Amico composta da quattro simpatici ragazzi, tutti emiliani. La band è formata dal cantante e compositore Leonardo Bergonzini, detto Leo Bi, dal batterista Olmo Luca Stuppioni, dal sassofonista Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax) e dal chitarrista Simone Murineddu (detto Murri). Quello che ha caratterizzato la band fin dal suo esordio alle audizioni è stata l’incredibile energia e allegria che sono in grado di trasmettere a tutti quelli che li ascoltano. Si tratta di un gruppo molto unito che è legato da una lunga storia musicale, scrivono la maggior parte dei testi che cantano e si sono presentati alle audizioni proprio con un loro inedito che ha mandato in delirio il pubblico presente e i giudici. In questo primo live Dargen ha deciso di affidare loro un brano molto diverso da tutto quello che avevano fatto in precedenza, per dimostrare il loro valore anche fuori dalla loro comfort zone: un cover di Stand by me, pezzo in inglese che ha messo a dura prova i ragazzi.

I Disco Club Paradiso sconvolgono X Factor

L’esibizione dei Disco Club Paradiso è stata travolgente al primo Live di X Factor, con un risultato finale spettacolare che ha fatto ballare tutto il pubblico, con un’atmosfera da balera estiva romagnola in stile pop che, però, non ha raccolto l’approvazione di tutti e quattro i giudici, che hanno contestato soprattutto la scelta del brano. Ambra è stata la prima giudice a commentare l’esibizione, definendo impossibile da catalogare il genere suonato dai quattro che deve ancora capire fino in fondo. Rkomi, fischiato dal pubblico in sala, ha apprezzato l’esibizione, definendola divertente ma priva di sostanza, Fedez al contrario con poche parole ha definito l’esibizione bella, anche se non indimenticabile, lodando la capacità del gruppo di stare sul palco. Di avviso nettamente contrario è stato il loro giudice, Dargen, che ha voluto sottolineare quanto hanno rischiato con il loro brano e quanto siano stati all’altezza di fare proprio anche un pezzo così diverso dal loro stile. Anche sui social i Disco Club Paradiso ottengono pareri discordanti: in molti li amano già mentre altri credono che non siano all’altezza di stare sul palco di X Factor. Comunque non vengono eliminati e chissà con quale pezzo si cimenteranno e come ci stupiranno nel prossimo live questi quattro ragazzi.

Ambra è pazza dei Disco Club Paradiso, il video

