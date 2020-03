Discorso Conte alla Camera, diretta video/ Informativa coronavirus: misure Governo

«Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mercoledì 25 marzo alle ore 18 interverrà alla Camera dei Deputati per una informativa in merito all’emergenza Covid-19; giovedì 26, alle ore 10, interverrà al Senato della Repubblica»: ieri sera da Palazzo Chigi si è scelto di modificare l’agenda del Premier che inizialmente vedeva un doppio intervento in Parlamento nella giornata di domani. Così non sarà, con i lavori della Camera – largamente contestati dal Centrodestra che vorrebbe più sedute in un momento molto delicato come quello che l’Italia intera sta passando – che vengono convocati oggi nel pieno della discussione sul Decreto Cura Italia che stanzia le prime misure economiche per far fronte alla pandemia Covid-19 (25 miliardi, qui i dettagli). Lo aveva annunciato lo stesso Conte ieri in conferenza stampa nel presentare il nuovo Decreto coronavirus con misure e sanzioni ancora più dure: «i Dpcm sono strumento flessibile che ci hanno permesso di adottare misure estreme nel rapido tempo possibile: con questo Decreto li riassumiamo tutti e tutti verranno così portati in Parlamento», salvo poi aggiungere «Vengono regolamentati i rapporti tra attività del Governo e il Parlamento: si prevede che ogni decreto adottato venga poi trasmessa alle Camere e che il Premier riferisce periodicamente ogni 15 giorni sulle misure adottate. Così anche il Parlamento può seguire in maniera continuata su tutti gli aggiornamenti delle misure».

DISCORSO CONTE ALLA CAMERA: LE NOVITÀ DEL DECRETO

Insomma, un “tavolo permanente” del Governo che ogni due settimane riferisce in Parlamento sulle novità delle misure adottare per far fronte all’emergenza coroanvirus: ha destato netta polemica ieri la bozza circolata del testo del Decreto che di fatto immetteva come data di “fine emergenza possibile” il 31 luglio. È stato poi lo stesso Premier Conte in conferenza stampa a provare a chiarire la semi-gaffe comunicativa che si è venuta a creare: «diffusione di una bozza in versione già superata, non tenete conto della bozza: si è creata discussione sul fatto che l’emergenza durerebbe fino al 31 luglio. Nulla di vero: questo è lo spazio dell’emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento per allentare la morsa delle misure restrittive. Siamo confidenti e fiduciosi che ben prima si possa tornare alle nostre abitudini di vita, ad un migliore stile di vita» (qui i dettagli, ndr). Nel frattempo, come ribadirà oggi il Presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera dei Deputati (a partire dalle ore 18 in diretta video streaming sul canale YouTube di Montecitorio), sono state adottate nuove sanzioni e misure ancora più strette nell’ultimo Decreto “riassuntivo”: «prevista multa da 400 a 3mila euro; «invece che la contravvenzione valida finora, si sale fino ad un massimo di 3mila euro. Se tutti rispettano le regole mettiamo in sicurezza l’intera comunità nazionale di uscire da questa fase di emergenza». Novità anche nel rapporto con le Regioni, dato che viene «regolamentato anche i rapporti tra interventi Governo e Regioni: i Presidenti potranno adottare nell’ambito delle proprie competenze anche misure più restrittive, severe, ma previa il via libera del Governo che resta garante del coordinamento».





