DISCORSO CONTE SENATO/ Diretta video informativa coronavirus: “recessione Europa”

Dopo la Camera, oggi tocca al Senato: alle ore 10 il Premier Giuseppe Conte terrà un’informativa urgente circa le misure che il Governo ha dovuto mettere in atto nell’ultimo mese per far fronte all’emergenza coronavirus. Dalle iniziative a carattere sanitario fino a quelle di restrizioni sociali e produttive per giungere alle misure economiche e le richieste fatte all’Europa: tanto quanto fatto ieri a Montecitorio, oggi il Presidente del Consiglio è chiamato al discorso davanti al Senato della Repubblica con la presenza e la più che probabile intenzione del principale leader dell’opposizione Matteo Salvini di intervenire a seguito del dibattito per rilanciare le proposte/critiche al Governo giallorosso.

La seduta come sempre è seguita in diretta video streaming sul canale YouTube del Senato e partirà dalle ore 10 proprio con il discorso del Premier Conte: «Coronavirus prova durissima, ci confrontiamo con nuove abitudini di vita, il Governo ha agito con la massima speditezza, la storia dirà se siamo all’altezza», aveva introdotto così ieri il Presidente del Consiglio, reduce da una giornata di messa a punto del nuovo Decreto 24 marzo (qui testo e punti fondamentali) che di fatto riassume tutti i Dpcm e ordinanza precedentemente adottate nell’emergenza coronavirus.



INFORMATIVA CONTE: COSA HA DETTO IERI ALLA CAMERA

L’informativa al Senato ricalcherà in molti punti quella vista ieri alla Camera, dunque proviamo a ripercorrere i principali passaggi per capire lo stato delle cose al 26 marzo sulla crisi Covid-19 in Italia. Mentre si iniziano a vedere alcuni cali nei contagi e nei decessi al Nord, il timore è di vedere una situazione in peggioramento drastico al Sud Italia e per questo ieri alcuni Governatori del Meridione hanno lanciato il grido di allerta al Governo (qui i dettagli, ndr). «Sono giorni terribili per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi: è un dolore per la nostra comunità, che perde i più fragili e vulnerabili, un dolore che si rinnova costantemente. Non avremmo mai pensato, in questo nostro Paese, di questi tempi, di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell’esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma immagino il nostro partecipe pensiero e la nostra commossa vicinanza», così si era rivolto ieri il Premier Conte e così farà anche oggi al Senato, salvo poi passare ai punti più corposi degli interventi governativi.

«Ci rendiamo conto che l’intervento fin qui effettuato, comunque significativo, non è sufficiente. È per questo che stiamo lavorando per incrementare il sostegno al credito, che oggi porta a mobilitare 350 miliardi: con il nuovo intervenendo confidiamo di pervenire a un sostegno altrettanto significativo e con stanziamenti di non minore importo rispetto ai 25 miliardi già stanziati»; in merito alla situazione invece che allargando dall’Italia finisce all’intera Europa, Conte avverte «La recessione che investirà probabilmente l’intero continente europeo” avrà un “impatto finanziario che sarà tale da richiedere alla governance economica dell’Eurozona un salto di qualità che sia all’altezza della sfida». Per questo motivo ieri Conte assieme ad altri 8 leader europei ha scritto una lettera ai vertici della Commissione per richiedere con forza strumenti immediati e “forti” per evitare il collasso dell’economia continentale (qui le ultime novità “ideate” dalla Bce). Nell’informativa poi ancora Conte ribadiva «la sospensione del Patto di Stabilità è stato essenziale per ulteriori stanziamenti di risorse ma l’unione monetaria potrà uscire vincitrice solo se le sue istituzioni saranno rafforzate nel segno della solidarietà e dell’unità». Qui il testo integrale dell’informativa alla Camera, qui sotto il video integrale del discorso di Giuseppe Conte.





