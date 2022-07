Discorso Mattarella alla nazione: diretta video/ Crisi Governo, la scelta del Colle

DISCORSO MATTARELLA IN DIRETTA: COSA SUCCEDE DOPO LA CRISI DI GOVERNO

Spetta ora al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la terza volta in questa Legislatura nata il 4 marzo 2018, indicare alla nazione con un discorso a reti unificate la scelta su come “riparare” alla crisi del Governo italiano: con la consueta diretta video streaming sul canale YouTube del Quirinale, il Capo dello Stato indicherà dal Quirinale i motivi di una scelta politica che avvicinerà la fine della Legislatura. Se sarà Governo tecnico “di fine legislatura” o molto più probabilmente Elezioni anticipate in ottobre, sarà il Presidente della Repubblica a prendere tale scelta e comunicarla agli italiani.

I tanti dissidi interni della maggioranza e lo “strappo” del M5s hanno portato alle dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale aveva ricevuto il mandato per un Governo di “unità nazionale” lo scorso 2 febbraio 2021. Era però stato il Capo dello Stato a “congelare” tali dimissioni per voler parlamentarizzare la crisi di Governo: non è bastato neanche questo tentativo, in quanto l’appello per un “nuovo patto di fiducia di Governo” lanciato da Mario Draghi non ha trovato riscontro in Parlamento. Ecco che dunque giovedì 21 luglio, dopo il voto di fiducia “risicato” ricevuto dal Premier al Senato, ha deciso di rassegnare le dimissioni al Presidente Mattarella che questa volta le ha accettate lasciando il Governo Draghi in carica solo per il “disbrigo degli affari correnti”.

COME SEGUIRE IN DIRETTA IL DISCORSO ALLA NAZIONE DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

Rispetto a quanto è avvenuto nel febbraio 2021, con la caduta del Governo Conte-bis, l’emergenza pandemica è certamente inferiore e meno preoccupante per porre una votazione nazionale come le Elezioni Politiche: la scelta di andare al voto produrrà un effetto imponente sulle tante scadenze che attendono il Paese in autunno. Dalla Manovra di Bilancio ai decreti su gas, inflazione e contratti; dalla guerra in Ucraina fino al mantenimento degli impegni sul PNRR: nel suo discorso alla nazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella vorrà spiegare nel dettaglio agli italiani i motivi che lo hanno portato alla scelta di sciogliere le Camere anticipatamente.

Vi sarà certamente un richiamo a tutti i partiti per una ulteriore responsabilità in vista del voto ma soprattutto di quanto avverrà dopo: votando tra fine settembre e inizio ottobre le tempistiche per evitare l’esercizio di bilancio provvisorio (il controllo dei conti italiani da parte dell’Unione Europea qualora non venisse presentata la Manovra di Bilancio entro il 31 dicembre 2022) sono assai strette. Il Presidente del Quirinale inviterà dunque le forze politiche a collaborare per organizzare quella che in gergo si chiama “manovra tabellare”, ovvero una sorta di “scheletro” degli interventi sulla Finanziaria che il Governo successivo potrà poi approvare in poco tempo. Dalla guerra al gas, dall’inflazione ai salari: l’appello di Mattarella andrà a poi a toccare i punti più “caldi” della situazione politico-sociale in Italia: le Elezioni dovranno dare un Governo stabile e che possa fin da subito lavorare per sanare tali emergenze. Tutto ciò che non avvenne in sostanza nelle precedenti Elezioni Politiche quando ci vollero circa 70 giorni per la creazione del il Governo “gialloverde”.

