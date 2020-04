Discorso Regina Elisabetta/ Video, messaggio al Regno Unito per emergenza coronavirus

Messaggio alla nazione della Regina Elisabetta: oggi è in programma un discorso per l’emergenza coronavirus che verrà trasmesso dalla tv britannica alle 20 (quando saranno le 21 in Italia) e presumibilmente anche sui canali social della Royal Family. «Sua Maestà la Regina ha registrato un messaggio speciale per il Regno Unito e il Commonwealth in relazione allo scoppio dell’epidemia da coronavirus. Il messaggio televisivo sarà trasmesso alle 20:00 di domenica 5 aprile 2020», recita il comunicato di Buckingham Palace. In un periodo eccezionale come questo della pandemia non sorprende un evento come questo, anche se ha pochi precedenti. È previsto un appello all’unità da parte della sovrana, alla resistenza, ma dovrebbe anche lodare gli sforzi del servizio sanitario pubblico. Lei stessa sta affrontando l’emergenza con spirito indomito. Sono state prese tutte le cautele del caso per lei, considerata l’età (94 anni), soprattutto dopo che il figlio, il principe Carlo, è risultato positivo al coronavirus (ora è guarito). Lei però non ha voluto abbandonare la sua routine, anche se sta trascorrendo questi giorni in isolamento nel castello di Windsor, dove ha registrato giovedì il video che verrà trasmesso stasera. Abita in un’area separata rispetto al consorte Filippo, ormai alle soglie dei 99 anni, ma pranzano assieme. La Regina Elisabetta tra l’altro ha dovuto rinunciare a quasi tutto il suo staff, visto che l’attendente incaricata di portare a passeggio i suoi cani ha contratto il virus, quindi il resto del personale è stato messo in quarantena. (a cura di Silvana Palazzo)

DISCORSO REGINA ELISABETTA, I PRECEDENTI

Che il momento sia delicato lo si intuisce soprattutto da un dato: il discorso della Regina Elisabetta alla Gran Bretagna, è solo il quarto di questo stampo in 68 anni di regno. Prima del coronavirus i precedenti si contano dunque sulle dita di una mano: nel 1991 la sovrana si rivolse ai suoi sudditi in occasione della prima guerra del Golfo; nel 1997 a richiedere un suo intervento fu lo shock derivato dalla tragica morte della principessa Diana, mentre l’altro discorso alla nazione risale al 2002, quando Elisabetta commemorò la morte di sua madre, la Queen Mother. A questi bisogna aggiungere l’indirizzo alla nazione del 2012, anno del suo Giubileo di Diamante sul trono. Per il resto le uniche occasioni in cui la Regina si rivolge con un discorso in diretta televisiva ai suoi sudditi sono i tradizionali messaggi di Natale, paragonabili di fatto al discorso di fine anno del nostro Presidente della Repubblica. Routine, insomma: nulla a che vedere con la natura eccezionale di questo intervento.

DISCORSO REGINA ELISABETTA, IL MESSAGGIO DEL 19 MARZO

Se la Regina Elisabetta ha scelto di parlare al Regno Unito, dunque, è perché la situazione coronavirus non è affatto rosea e la sua guida oggi più che mai serve alla nazione per navigare nelle acque agitate dell’emergenza. Il suo messaggio verrà trasmesso in diretta televisiva ai britannici e a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth colpiti dall’epidemia. Il discorso è stato registrato nel castello di Windsor, dove la regina si è ritirata in quarantena assieme al 98enne consorte Filippo. Già lo scorso 19 marzo, nelle sue “Comunicazioni Reali”, Sua Maestà aveva indirizzato un messaggio ai suoi sudditi ricordando che “la storia della nostra nazione è stata forgiata da un popolo e da comunità capaci di unirsi per agire come una cosa sola“. La Regina aveva proseguito: “Ci viene consigliato di cambiare le nostre normali routine e regolari schemi di vita per il bene più grande delle comunità in cui viviamo e, in particolare, per proteggere i più vulnerabili al loro interno“. Quali parole userà Elisabetta per infondere coraggio ad un Regno Unito fiaccato dalla violenza del virus?



