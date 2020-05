Discorso Regina Elisabetta: video messaggio/ “Strade vuote ma piene d’amore”

Pubblicità

«Non mollare mai»: questo il riassunto del discorso della Regina Elisabetta in occasione della ricorrenza del Victory Day. In un video messaggio pubblicato dalla Royal Family, la sovrana del Regno Unito ha reso omaggio al 75esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale e non poteva mancare un riferimento all’emergenza sanitaria in corso. Il discorso è preceduto dal suono delle campagne del Big Ben, nonché dalla voce del presentatore che introdusse l’annuncio del re Giorgio VI. «Ricordiamo gli uomini e le donne che hanno dato la vita: siamo arrivati alla fine della nostra tribolazione ma loro non sono con noi al momento della nostra gioia», le parole della Regina Elisabetta, che ha poi aggiunto: «Oggi vi parlo allo stesso orario in cui lo fece mio padre, esattamente 75 anni fa. Il suo messaggio allora era un saluto agli uomini e alle donne che, in patria e all’estero, avevano sacrificato tanto nel perseguire quella che giustamente definì una “grande liberazione».

DISCORSO REGINA ELISABETTA: IL VIDEO MESSAGGIO

La Regina Elisabetta ha ricordato quanto accaduto 75 anni fa, rendendo omaggio al Regno Unito, al Commonwealth ed a tutti gli alleati per il coraggio e la forza mostrati: «Il più grande tributo al sacrificio di chi non è tornato è che oggi i Paesi che erano nemici giurati sono amici, lavorando fianco a fianco per la pace, la salute e la prosperità». Poi il messaggio del VE Day: «Mai arrendersi, mai disperare».

Pubblicità

E, come dicevamo, non poteva mancare un riferimento all’emergenza coronavirus: «Oggi può sembrare complicato non poter celebrare questa ricorrenza speciale come vorremmo, invece la ricordiamo dalle nostre case e affacciandoci dalle nostre porte». «Ma le nostre strade non sono vuote», ha aggiunto la Regina: «Le nostre strade sono piene dell’amore e della cura che abbiamo l’uno per l’altro. dico con orgoglio che siamo ancora una nazione che quei coraggiosi soldati, marinai e aviatori riconoscerebbero e ammirerebbero».

“Never give up, never despair – that was the message of VE Day” An address by Her Majesty The Queen on the 75th anniversary of VE Day #VEDay75 pic.twitter.com/prgBXCdRHF — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA