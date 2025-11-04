La BBC avrebbe manipolato il discorso di Trump a Capitol Hill del 2021 per farlo sembrare l'incitamento all'assalto del Campidoglio: scandalo in Regno Unito

SCANDALO BBC: IL DISCORSO DI TRUMP MANIPOLATO PER “PEGGIORARE” IL CAOS A CAPITOL HILL NEL 2021

Donald Trump è stato a lungo accusato (ma non condannato) per impeachment dopo il famoso assalto di Capitol Hill nel gennaio 2021, con l’unica vera prova che riguardava il discorso fatto poche ore prima davanti ai manifestanti a seguito della vittoria elettorale di Joe Biden alle Elezioni Presidenziali del 2020: il discorso però mandato in onda dalla BBC in Regno Unito nel 2024 – a ridosso del voto presidenziale – sarebbe stato manipolato per far sembrare le parole del Presidente USA più gravi di quelle che effettivamente manifestavano.

Lo ha scoperto il “Telegraph” riportando le dichiarazioni di un ex consulente esterno della stessa tv di Stato britannica, tal Michael Prescott: in sostanza, la BBC anni dopo avrebbe scientemente modificato il celebre discorso di quasi 70 minuti tenuto il 6 gennaio 2021 da Donald Trump, facendolo apparire come un “incitatore” dell’assalto poi avvenuto poche ore dopo al Campidoglio di Washington. Nel discorso messo in chiaro dalla BBC emergeva un passaggio in particolare che recitava quanto segue: «Andremo a Capitol Hill e io sarò lì con voi, e combatteremo. Combatteremo come matti».

Quelle parole furono però tratte da diverse sezioni del discorso, a distanza di un’ora l’una dall’altra: e soprattutto non è stato riportato sulla BBC il passaggio in cui lo stesso Trump invitava i sostenitori del MAGA a «far sentire la propria voce in modo patriottico e pacifico». Insomma, l’esatto opposto di un incitare all’assalto: «hanno fatto dire a Trump cose che non aveva mai detto», montando assieme «diverse riprese», denuncia ancora l’ex consulente 4 anni dopo i fatti.

IMBARAZZO IN REGNO UNITO, LA LEADER DEI CONSERVATORI CHIEDE LE DIMISSIONI DEI VERTICI BBC

Secondo quanto ricostruito ancora dal Telgraph il video modificato e manipolato sarebbe stato diffuso durante una trasmissione dell’ottobre 2024, a poche settimane dalle Elezioni Presidenziali poi vinte da Trump contro Kamala Harris: l’accusa è che la BBC abbia tentato di far sembrare il discorso del tycoon più grave di quello che fu, come suggerendo all’opinione pubblica britannica e americana che la rielezione di Trump sarebbe stato un pericolo per l’intero mondo.

Dopo aver tentato di risolvere internamente la problematica del video manipolato, Prescott avrebbe deciso di diffondere pubblicamente la sua denuncia, «disperato per l’inazione dei dirigenti della BBC». L’impeachment non è stato poi formalizzato, e il motivo è proprio perché nel discorso di Capitol Hill non vi è alcun passaggio in cui viene esplicitamente invitata la piazza a muovere guerra contro il Campidoglio: la BBC ha risposto dicendo che Prescott era un ex consulente che lavorava in un consiglio d’amministrazione dove venivano già discusse le varie opinioni anche divergenti circa la copertura mediatica dell’emittente. Come a dire, se i problemi esistevano prima perché denunciarlo ora.

Resta però lo scontro totale che si prospetta ancora sull’asse BBC-Casa Bianca, dopo che la stessa azienda britannica era stata criticata dalla Presidenza Trump per aver dato più volte la parola ad esponenti di Hamas attaccando politiche e scelte dello Stato d’Israele. L’imbarazzo in Regno Unito permane, con la leader dei Tory Kemi Badenoch che ha pubblicamente chiesto le dimissioni dei vertici della BBC dopo le notizie emerse sul documentario mandato in onda dal programma “Panorama” circa il discorso di Capitol Hill.

Invece che riportare quanto effettivamente detto dal Presidente nel 2021, ovvero che «Andremo al Campidoglio e faremo il tifo per i nostri coraggiosi senatori, deputati e deputate», è stato riportato dal video manipolato «Andremo a piedi fino al Campidoglio… e io sarò lì con voi. E combatteremo. Combatteremo come matti». Nella patria del “politicamente corretto” e della lotta alle fake news, la vicenda della BBC rimette a nudo le ipocrisie e le tentazioni di una stampa “partigiana” e non obiettiva, anche se davanti ad un personaggio divisivo e controverso come il Presidente degli Stati Uniti.