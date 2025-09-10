Il discorso sullo Stato dell'Unione 2025 con la Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen al Parlamento Europeo: diretta video streaming, i temi

STATO DELL’UNIONE 2025 CON VON DER LEYEN: LA SFIDA IN AULA DELLA PRESIDENTE UE

Nella giornata di oggi l’acronimo “Soteu” prenderà piede negli hashtag virali europei: si tratta del discorso sullo Stato dell’Unione della Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen, il primo di questo secondo mandato alla guida del Vecchio Continente, in un momento delicatissimo per l’incastro di drammi internazionali e dossier non più rinviabili.

Il via del discorso di Von der Leyen scatterà oggi 10 settembre 2025 alle ore 9, con la possibilità di seguire in diretta video streaming integralmente la relazione della Presidente europea sugli obiettivi programmatici del mandato ricevuto dai cittadini europei alle Elezioni del giugno 2024. Dalle pagine social X e Facebook di Von der Leyen, ma soprattutto sulla pagine della Commissione Europea (qui il link diretto dove seguire al meglio) dove scatterà lo streaming live a partire dalle ore 9 e per tutta la durata del discorso. In aggiunta vi sono le consuete dirette dei canali all news, dalla Rai a SkyTG24.

Come da tradizione, lo Stato dell’Unione viene pronunciato di norma ogni anno dalla Presidente della Commissione direttamente in Parlamento UE, riflettendo sull’anno trascorso, illustrando le varie priorità dell’Europa e annunciando le iniziative nodali dell’agire politico del “governo” europeo. Come introdotto dalla stessa Von der Leyen presentando il discorso del 2025, quello a cui assistiamo è l’opportunità unica che l’Europa oggi ha davanti alle sfide del mondo che muoverà i fili dello Stato dell’Unione al via stamattina: «serve un’Europa più forte, più sicura e più prospera. Cogliamo questa opportunità perché è il momento dell’UE»,

UCRAINA E MEDIO ORIENTE, MA NON SOLO: IL CAOS SUL FRONTE DIFESA, LE PROPOSTE DI VON DER LEYEN NON CONVINCONO (FINORA)

Dopo aver superato indenne ma non senza strascichi politici la mozione di sfiducia sul caso Pfizergate, lo scontro interno al Parlamento Europeo vede la leader tedesca sotto la lente di ingrandimento per i temi caldi della politica comunitaria: le guerre ai confini dell’UE, il caos sui dazi e la competitività europea da riattivare, per non parlare dei temi legati all’immigrazione, l’accordo sul Mercosur, la crescita economica e il complesso restyling di un Green Deal EU che non convince gran parte dell’emiciclo di Strasburgo.

Il tutto con davanti forse il più grande bivio che attende l’Europa, ovvero le spese per una difesa comune e un “riarmo” considerato fondamentale da parte del Consiglio UE, con il consenso della stessa Von der Leyen. Il piano presentato negli scorsi mesi – Readiness 2030 – punta a rafforzare le capacità di difesa dell’Europa, distinguendo finanziamenti fino a 630 miliardi di euro in fondi dei singoli Stati membri derogando al Patto di Stabilità, e 150 miliardi con fondi SAFE prodotti da debito comune.

Von der Leyen si trova nel mezzo delle polemiche tra Paesi che criticando il “riarmo” generalizzato (su tutte, l’Italia di Giorgia Meloni) e chi invece chiede investimenti maggiori, con la possibilità che addirittura l’UE ipotizzi l’invio di soldati europei in Ucraina come forza di garanzia per la fine della guerra (l’ipotesi della Francia di Macron ai volenterosi UE). Il caos sul futuro dei rapporti tra Kiev e Bruxelles è motivo chiave del discorso di Von der Leyen, così come i propositi sugli obiettivi dell’automotive e dell’industria in generale dopo gli “spauracchi” delle norme green e dei dazi imposti dagli USA.

Le proposte finora non convincono appieno, creando polemiche e critiche contro la guida della Commissione Europea che invece richiama a sua volta uno spirito di unità per traghettare il Vecchio Continente nel mare agitato dell’intricato equilibrio geopolitico. Passaggio centrale poi nel discorso sullo Stato dell’Unione avverrà sull’accordo siglato personalmente da Von der Leyen con il Presidente americano Donald Trump sui dazi al 15% dei prodotti UE acquistati negli Stati Uniti. Possibili infine richiami ai temi dell’ambiente, il caos degli approvvigionamenti energetici, le riforme tecnologiche e l’aggiornamento su fronte immigrazione con i modelli del passato che non reggono più davanti all’incombere di un presente sempre più drammatico.

