DISCORSO ZELENSKY A CONGRESSO USA/ Video “Ucraina vive l’11 settembre da 3 settimane”

Si è concluso il discorso di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, al Congresso USA. Il presidente del Paese dell’Est Europa invaso dalla Russia ha rivelato di non aver “mai pensato per un secondo alla resa” e ha lanciato un appello agli americani: “Ricordatevi di Pearl Harbor, ricordatevi dell’11 settembre. Il nostro Stato lo vive da 3 settimane”.

Un collegamento emotivamente efficace e d’effetto, a cui si sono sommate alcune riflessioni successive: “È troppo chiedere una no fly-zone sui cieli dell’Ucraina? Allora offriamo un’alternativa: forniteci la vostra difesa antiaerea. Inoltre, gli Stati Uniti d’America impongano sanzioni all’intero corpo politico russo e le società americane abbandonino la Russia: quel mercato è sporco di sangue ucraino”. Zelensky ha altresì proposto la creazione di un’unione di Paesi “uniti per la Pace”, che fornisca aiuti umanitari e militari ai popoli afflitti dalle guerre. Infine, un augurio a Joe Biden: “Spero lei diventi leader del mondo. Essere leader del mondo significa essere leader della Pace”.

DISCORSO ZELENSKY AL CONGRESSO USA: NANCY PELOSI PARLA DI “PRIVILEGIO”

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, prende la parola al Congresso USA, quest’oggi, dove due anni fa era già stato protagonista nell’ambito “Kievgate”, che condusse al processo di impeachment di Donald Trump. In questi minuti il leader nazionale si sta rivolgendo in collegamento audiovisivo a deputati e senatori americani, acclamato in modo bipartisan come eroe della resistenza ucraina all’invasione della Russia.

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha asserito che è un “privilegio” per il Congresso americano ascoltare il discorso del presidente ucraino, il quale, peraltro, il 5 marzo aveva già avuto una conference call via zoom con membri del Congresso, in occasione del quale aveva rivolto un appello per ricevere maggiori aiuti militari, compresi gli aerei e l’embargo del petrolio. Rob Portman, senatore repubblicano, ha parlato di lui come di “una fonte di ispirazione e una delle rare figure che effettivamente possono aiutare a cambiare il corso della storia”.

DISCORSO ZELENSKY AL CONGRESSO USA: DIRETTA STREAMING VIDEO

La notizia del discorso di Zelensky al Congresso USA è stata anticipata nei giorni scorsi dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi, assieme al leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, come si evince da questa dichiarazione congiunta che vi riportiamo integralmente qui di seguito: “Il Congresso resta fermo nel suo impegno a sostenere l’Ucraina mentre affronta la crudele e diabolica aggressione di Putin, ad approvare una legislazione per paralizzare e isolare l’economia russa così come a dare assistenza umanitaria, economica e di sicurezza all’Ucraina”.

I tabloid a stelle e strisce hanno anticipato quello che sarà il contenuto del discorso di Zelensky, che tenterà di ottenere ancora una volta aiuti più sostanziosi per fare fronte all’invasione militare subita all’interno dei confini nazionali ucraini e, soprattutto, una linea più dura contro la Russia. In cosa si tradurrà, questa richiesta? L’obiettivo è cercare di istituire “una no-fly zone e convincere gli Stati Uniti a inviare a Kiev jet da combattimento”, anche se queste due mosse potrebbero determinare a tutti gli effetti lo scoppio della Terza Guerra Mondiale.