Discoteche, riaperture dal 15 giugno/ Regole: distanza 2 metri e si balla all’aperto

Coronavirus e Fase 3: tra le novità anche la riapertura delle discoteche e dei luoghi di aggregazione nel rispetto però di una serie di regole. La conferma arriva anche dalla conferenza delle Regioni che ha approvato anche le linee guida circa la riapertura di discoteche, centri termali, congressi fieristici, sale da gioco. Generalmente le regole generali sono quelle di rispettare il distanziamento sociale e la santificazione degli spazi, anche se l’attenzione è rivolta verso le discoteche che dovranno organizzarsi al meglio in modo da contingentare gli accessi affinché il distanziamento sociale di 1 metro possa essere rispettato. Due, invece, saranno i metri da rispettare in pista da ballo e cosa fondamentale si potrà ballare solo in locali all’aperto. Non è dato sapere cosa e come sarà possibile andare a ballare nei mesi futuri, anche se c’è chi ipotizza che nei locali al chiuso sarà necessario indossare la mascherina. Intanto anche le casse dei locali dovranno essere modificate: al via l’inserimento di apposite schermature e plausibile anche la possibilità di prenotarsi per via telematica. Ma non finisce qui visto che i locali dovranno tenere un registro delle presenze per 14 giorni in modo da poter risalire a chi c’è stato in caso di contagi.

Coronavirus e Fase 3, riaprono le discoteche, ma…

Riaprono le discoteche, ma cambia tutto per via dell’emergenza Coronavirus. Addio al consumo di cocktail e drink al bancone: d’ora in poi sarà possibile consumare altrove, mentre la fila dovrà essere fatta in modo ordinato. Novità anche per il servizio guardaroba con gli indumenti che dovranno essere inseriti in degli appositi sacchetti. Fondamentale poi la santificazione continua delle superfici e il ricambio di aria negli ambienti interni. Tante le novità anche per quanto riguarda le sale slot, bingo e scommesse: gli accessi dovranno essere contingentati e regolarizzati in modo da rispettare il distanziamento. La sanificazione interna degli spazi e degli oggetti dovrà essere continua come anche durante congressi e fiere gli spazi dovranno essere scelti in base al numero di persone e tutti gli utenti e il personale dovrà indossare la mascherina. Nei centri benessere, invece, saranno 2 i metri da rispettare per il distanziamento sociale e per il momento vietato l’utilizzo di saune a cui si potrà accedere solo su prenotazione e per via esclusiva. Infine cinema e teatri riapriranno, ma gli utenti dovranno indossare la mascherina e i posti a sedere dovranno prevedere la distanza di un metro tra uno spettatore e l’altro fatta eccezione per nucleo familiare.



