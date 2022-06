Disdetta canone RAI entro 30 giugno/ Come fare per ottenere l’esonero completo

Disdetta canone Rai entro 30 giugno: come farlo rapidamente

Per fare la disdetta del canone RAI entro il 30 giugno, va compilato il quadro A e sottoscrivere il modulo di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da spedire successivamente all’Agenzia delle Entrate.

Per rispettare le scadenze, è necessario procedere tenendo d’occhio due date annuali:

Se la disdetta del canone Rai venisse spedita entro il 31 gennaio dell’anno in corso, l’esonero varrebbe per tutto l’anno. Se la domanda venisse spedita nel periodo compreso tra i 1° febbraio e il 30 giugno, il canone RAI verrà pagato a metà. Chi ha inviato la dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio del 2022, potrà godere dell’esonero per l’importo complessivo (90 euro).

Per quest’ultimo caso, chi avesse saltato la scadenza, potrà mandare il modello per la disdetta del canone Rai entro la data 30 giugno 2022. Se venisse fatto in questo modo, l’esenzione del canone RAI verrà applicata esclusivamente per il secondo semestre, ovvero 45 euro.

Qualora il modello di disdetta del canone RAI venisse inoltrato dopo il 30 giugno del 2022 ma prima del 3 gennaio del 2023, la tassa per il 2022 sarà da pagare per intero, mentre per il 2023 verrà applicato l’esonero.

Per procedere all’invio della disdetta del canone Rai bisognerà rispettare una delle suddette condizioni: