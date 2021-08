Disegno d’amore, Canale 5/ Un film romantico per la televisione

Disegno d’amore va in onda su Canale 5 oggi, 13 agosto 2021, a partire dalle ore 16,30. Si tratta una pellicola sentimentale del 2014 di produzione Americana e Rumena. Il regista è Michael Damien e gli attori sono: Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour, Olivia Hallinan, David Lipper. Gli evidenti buchi di sceneggiatura vengono appianati da una trama coinvolgente e che provoca la lacrimuccia facile. Certo è che in un pomeriggio di metà agosto non ci si può aspettare molto di più di questo con la sensazione che se si parte senza grandissime aspettative ci si può godere anche una pellicola molto interessante.

Francesca e Nunziata, Rete 4/ Lina Wertmuller dirige la grande Sophia Loren

Disegno d’amore, la trama

La vicenda di Disegno d’amore è incentrata su una giovane donna di origine rumena, Danielle, la quale spinta dalla passione per la moda si trasferisce a New York. Nella grande mela riesce a realizzare il suo sogno e viene assunta da una delle riviste di moda più prestigiose diretta da Vivian, una donna considerata tra gli addetti ai lavori, come una delle regine della moda Newyorchese. La carriera di Danielle procede a gonfie vele fino a quando, uno spiacevole episodio le provoca un momento di grande sconforto. La ragazza, infatti, rivela a una sua collega che reputava amica, la sua idea riguardante una nuova linea di moda per il giornale, ma purtroppo, non solo la collega si appropria del progetto, ma le porta via anche il fidanzato.

THE AVIATOR, LA7/ Film da Oscar con Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese

Danielle è così delusa e amareggiata dal pensare di lasciare New York e gli Stati Uniti e nel tentativo di gestire la sua rabbia per difendere la sua professionalità, rischia il licenziamento. La direttrice della rivista, profondamente delusa da Danielle, la iscrive nel libro nero della Moda senza stipendio e nessuna risorsa economica da cui attingere. Per la ragazza è complicato anche ritornare in Patria,ma nonostante le difficoltà, rientra nella sua fattoria in Transilvania e cerca di riprendersi dalla profonda crisi che sta vivendo. Grazie alla vicinanza della famiglia, Danielle, ricomincia ad abituarsi alla nuova realtà e a ritrovare la sua grinta. Un bel giorno conosce un giovane imprenditore che riaccende in lei la speranza e la voglia di realizzare il suo sogno: quello di disegnare una linea di abbigliamento che porti il suo nome. Finalmente Danielle raggiunge il suo agognato obbiettivo, quello di disegnare dei modelli che rappresentino il connubio tra la sua Terra d’origine e gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE:

BAGNOMARIA, RETE 4/ Giorgio Panariello e i suoi personaggi comici

© RIPRODUZIONE RISERVATA