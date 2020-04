Disegno d’amore/ Su Canale 5 il film con Giulia Nahmany e David Oakes (17 aprile)

Pubblicità

Disegno d’amore va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 14:45. Questo film è stato realizzato nel 2014 grazie all’impegno di alcune case cinematografiche americane e rumene ed è stato destinato immediatamente al circuito televisivo senza consueto passaggio sul grande schermo. La pellicola è stata diretta dal regista Michael Damian con soggetto e sceneggiatura che lo ha visto impegnato in collaborazione con Alexandru Adrian Marinica e Janeen Damian mentre le musiche della colonna sonora sono di Mark Thomas. Hanno preso parte alle riprese di questo film diversi attori molti dei quali anche piuttosto grande pubblico tra i quali Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour, David Lippier e Olivia Hallinan.

Disegno d’amore, la trama del film

Ecco la trama di Disegno d’amore. La giovane e bella Danielle, sin da quando era una tenera bambina, ha sempre fantasticato sulla possibilità un giorno di poter diventare una stilista di moda e soprattutto di poter disegnare e far realizzare una linea interamente ideata da lei. Essendo nata in una piccola cittadina della Transilvania, la giovane donna si rende conto immediatamente come non abbia alcuna speranza di poter realizzare questo sogno destinato a restare nel cassetto. Si rende conto di come sia necessario effettuare un piccolo sacrificio ed in particolar modo mettere da parte il rapporto con la sua adorata famiglia e lasciare la terra tanto amata per andare a vivere in luoghi che le permettono maggiori opportunità ed in particolar modo in alcune delle città della moda come nel caso di New York.

Naturalmente i primi periodi all’interno della grande città americana non saranno semplici per cui dovrà adattarsi nel lavorare nei più disparati ambiti prima di poter essere assunta in una importante rivista che si occupa di moda. Tutto sembra procedere per il meglio anche perché incontra un ragazzo di cui s’innamora follemente.

Tuttavia, dovrà fare i conti con la realtà di questa situazione ed in particolar modo della grande competizione presente all’interno del mondo della moda. Nello specifico, una propria collega di lavoro le ruba un’idea che Danielle aveva avuto per realizzare una nuova linea di capi di abbigliamento per cui disperata decide di lasciare tutto e far ritorno nella propria città di Transilvania anche perché si renderà conto che il rapporto con il proprio fidanzato è tutt’altro che idilliaco. Dopo aver fatto ritorno nell’amata Transylvania, la donna per un po’ mette da parte le sue mire nel mondo della moda, ma dopo aver conosciuto un uomo d’affari di origini britanniche, entrerà in possesso degli strumenti necessari per poter finalmente far conoscere al mondo le sue incredibili qualità e talento nelle vesti di stilista.



