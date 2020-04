Disegno d’amore/ Su Canale 5 il film con Giulia Nahmany (oggi, 10 aprile)

Disegno d’amore va in onda su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2014 dalla casa cinematografica ITN Distribution con la regia di Michael Damian mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Alexandru Adrian Marinica e Janeen Damian. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Richard Halsey e Colleen Halsey mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark Thomas. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour, David Lipper e Olivia Hallinan.

Disegno d’amore, la trama del film

Ecco la trama di Disegno d’amore. Danielle è una giovane ragazza rumena che da sempre coltiva il sogno di poter lavorare nel mondo della grande moda ed in particolar modo nelle principali città della moda tra cui Milano e New York. Decisa a realizzare questo suo sogno, lascia la propria città natale che si trova nella periferia e nelle campagne della Transilvania, per andare a vivere nella Grande Mela. I primi periodi, ovviamente, non sono semplici, ma grazie alla propria caparbietà e all’indiscusso talento riesce a trovare lavoro collaborando all’interno di un’importante rivista che per l’appunto si occupa di moda. Oltre a valutare con attenzione le creazioni delle più importanti case di moda del mondo, la giovane ragazza si ritaglia del tempo libero per poter disegnare alcuni schizzi programmando anche degli interessanti spunti per quanto concerne idee imprenditoriali. Ha un’ottima intuizione che tuttavia le viene rubata da una propria collega di lavoro estremamente invidiosa del suo talento la quale riesce a far passare queste idee come proprie. Come se non bastasse, la stessa donna le ruba anche il fidanzato che evidentemente non era troppo legato a lei. La situazione è evidentemente insopportabile per la ragazza la quale non riesce a trattenere la propria rabbia dinnanzi anche ai propri diretti superiori, il che comporta il suo licenziamento in tronco.

Fortemente delusa per le tante ingiustizie che ha dovuto affrontare in questo periodo, decide di lasciare New York e il suo stile di vita molto globalizzato per ritornare nella cittadina in Transilvania ed in particolar modo per occuparsi delle esigenze quotidiane della fattoria di famiglia. Naturalmente lo shock per il cambiamento di abitudini è molto evidente, ma poco alla volta Danielle riuscirà a superare il tutto. Un giorno, nei pressi della sua fattoria, arriva un uomo di origini britanniche in viaggio per motivi di lavoro con il quale si instaura subito un bellissimo rapporto di amicizia che poi sfocerà in amore. Quest’uomo saprà essere al fianco della giovane ragazza e soprattutto assecondarla nel suo grande talento riuscendo a metterle a disposizione gli strumenti che le permetteranno di avere il successo tanto meritato e desiderato.



