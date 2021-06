Disegno d’Amore/ Su Canale 5 il film con Giulia Nahmany (oggi, 16 giugno)

Disegno d’Amore riempie il pomeriggio di Canale 5 di oggi, mercoledì 16 giugno, a partire dalle ore 16.55. La rete ammiraglia del gruppo Mediaset propone il film del regista Michael Damian. Nel cast, con il ruolo di protagonisti, compaiono gli attori Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour, David Lipper e Olivia Hallinan. Sicuramente si tratta di un film con molte lacune come d’altronde sono tutti i film per il piccolo schermo nonostante questo ci propone un pomeriggio pieno di emozioni che potrebbero portarci anche a farci provare dei sentimenti. Il film infatti è costruito in maniera intelligente e riesce a creare empatia nel cuore di un pubblico pronto a riconoscersi nei protagonisti che si muovono sulla scena.

Disegno d’Amore, la trama del film

La pellicola Disegno d’Amore ruota intorno alle vicende di Danielle, una ragazza di origini rumene con la passione per la moda. Danielle sta vivendo il sogno americano: arrivata negli Stati Uniti con tante speranze e pochi sogni, ora è riuscita a lavorare per una prestigiosa rivista di moda femminile, diretta da Vivian, considerata uno dei nomi più importanti del mondo del fashion newyorkese. La concorrenza all’interno del mondo della moda è però spietata, così Danielle in poco tempo si vede rubata non solo una sua idea ma anche il suo fidanzato. La reazione della giovane è tutt’altro che moderata e questo le costa il licenziamento dalla redazione. Senza più un lavoro e con il conto in banca che langue, Danielle non può far altro che tornare in Romania, ritrovando così la serenità e il piacere proprio nel suo villaggio natale. A cambiare la vita della giovane donna è l’incontro con Adrian, un giovane e affascinante inglese che riesce a riaccendere in lei non solo la passione per la moda ma anche e soprattutto quella amorosa. Rinnovata nell’entusiasmo, Danielle decide di riprovare a salire la china lanciando la sua linea di abiti a tema rumeno alla New York Fashion Week. Riuscirà a conquistare i suoi vecchi datori di lavoro proponendo questa insolita rivoluzione nello stile?

