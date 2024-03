Disforia di genere, inchiesta sull’ospedale Careggi di Firenze/ Al vaglio pratiche e uso della triptorelina

Il reparto dell’ospedale Careggi di Firenze che tratta la disforia di genere finisce sotto inchiesta. Ad aprirla la procura del capoluogo toscano in seguito alla denuncia del ministro della Salute Orazio Schillaci e l’esposto presentato a fine gennaio dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. Si tratta di un fascicolo cosiddetto “esplorativo”, modello 45, quindi al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. Una decina di giorni fa il procuratore capo Filippo Spiezia aveva sollecitato il ministro per avere informazioni in merito ai risultati dell’ispezione avviata e per capire se sono configurabili ipotesi di reato.

Al centro di questa vicenda c’è la somministrazione del farmaco triptorelina, che serve a bloccare la pubertà nei minori con disforia di genere, cioè quei bambini e ragazzi che non si riconoscono nel sesso biologico con cui sono nati. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la relazione degli ispettori mandati all’ospedale Careggi di Firenze a fine gennaio non sarebbe ancora pronta, ma ci sono anticipazioni che riportano alcune “anomalie”, quindi per alcuni minori l’accesso a quel farmaco è stato preceduto solo da un accompagnamento psicologico, non dal trattamento psicoterapico.

CASO CAREGGI, NEL MIRINO L’USO DEL FARMACO TRIPTORELINA

Il ministro della Salute ha imposto il silenzio stampa sul caso Careggi, eppure le voci continuano a circolare. Ad esempio, il Corriere della Sera riporta che al ministero c’è la certezza che per l’accesso al farmaco che blocca la pubertà servano psicologo e psicoterapeuta (o psichiatra), in quanto prima di somministrare la triptorelina, in nome della prudenza, bisognerebbe provare a curare i minori con disforia di genere con la psicoterapia, come ultimo tentativo prima di sospendere la pubertà. Ma c’è anche un punto di vista formale da tener presente. Ci si appella alla determinazione Aifa del 25 gennaio 2019 che autorizza il farmaco: si precisava che il farmaco è autorizzato quando «l’assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva».

Nella Regione Toscana ci sarebbe serenità, poiché quel documento, poche righe dopo, pone come condizione la «mancata efficacia dell’assistenza psicologica, psicoterapeutica o psichiatrica». Pertanto, come evidenziato dal quotidiano, la partita si gioca tra una «e» e una «o». Inoltre, ci sarebbe tranquillità in Regione dal momento che i casi «anomali» sono pochi e risalirebbero a diversi anni fa, poi al Careggi si sarebbero allineati alle indicazioni di Roma. La Verità evidenzia, invece, che due dottoresse del Careggi, l’endocrinologa Alessandra Fisher e la psicologa Jiska Ristori, rispondendo alle interrogazioni parlamentari, hanno riferito che il neuropsichiatra infantile veniva da Prato una volta al mese, una frequenza non ritenuta sufficiente, se commisurata agli effetti che un simile trattamento può comportare, a soddisfare le prescrizioni dell’Aifa sull’uso del farmaco.

CASO CAREGGI, GASPARRI: “DENUNCE FONDATE”

Dal reparto dell’ospedale Careggi di Firenze che si occupa della disforia di genere arriva una voce che spiega che i casi si conterebbero sulle dita di una mano e riguarderebbero minori non ancora affetti da disforia. Inoltre, in virtù di un contesto familiare accogliente, esprimono solo incongruenza di genere, che non è una malattia, ma non determina sofferenza. Se l’accompagnamento psicologico aveva confermato la diagnosi di incongruenza e se c’erano segni oggettivi dell’inizio della pubertà, all’ospedale Careggi sarebbe stata somministrata subito la triptorelina, spiega il Corriere della Sera, in considerazione del fatto che, pur non essendoci disforia di genere, c’era il rischio imminente che la crescita dei caratteri sessuali l’avrebbe fatta sviluppare.

«La notizia che la procura di Firenze sia stata interessata dal ministro Schillaci per aprire un’inchiesta sul caso del mancato rispetto delle regole per la somministrazione della triptorelina nel caso della disforia di genere, conferma che le denunce contenute nella mia interrogazione erano fondate. Ora si tratta di andare fino in fondo», il commento di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia che ha portato il caso in Parlamento. Quanto appreso viene definito «grave» dal forzista: «Il fatto che il governo abbia chiamato in causa la magistratura conferma che l’ispezione ha riscontrato ciò che io denunciavo. Qui non si tratta di fare una battaglia ideologica, ma di pretendere che casi così delicati vengano affrontati seguendo le indicazioni della scienza e della bioetica. A Firenze questo potrebbe non essere avvenuto».











