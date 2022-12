Disguido, chi sono?/ Gli illusionisti Guido Marini e Isabella R. Zanivan

Disguido, ci sono Guido Marini e Isabella R. Zanivan

I Disguido saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 28 dicembre, di Oggi è un altro giorno. I Disguido, Guido Marini e Isabella R. Zanivan, sono un duo di fantasisti e illusionisti, una coppia 50&50 sul palco e nella vita. Guifo Marini è un attore, regista e scenografo, che si è diplomato all’Accademia di Belle Arti. Isabella R. Zanivan è un’attrice, danzatrice e psicologa, laureata alla cattedra di antropologia con una ricerca dal titolo “La fiducia nell’illusionista”. I Disguido hanno ricevuto numeri premi, in Italia e all’estero: nel 2020 hanno vinto il Primo Premio in General Magic all’International Forum of Magicians di San Pietroburgo, nel 2017 il Terzo premio FISM in Comedy Magic agli Europei di Blackpool, nel 2013 hanno ricevuto il prestigioso Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia.

Maurizio Costanzo punge Serena Bortone e 'cita' Memo Remigi/ "Stava lì con voi…": gelo in studio!

Disguido: gli spettacoli più famosi

Tra i loro spettacoli più famosi ricordiamo “Disillusion” – un originale mix d’illusionismo, mimo e cabaret – e “Chapeau Cinema – Il Cinema nel Cappello”, con cui hanno modernizzato l’antica Arte della Chapeaugrafie nata a Parigi nel 1600: plasmando le falde di un cerchio di feltro con un buco al centro riescono a dar forma a una moltitudine di cappelli diversi per infiniti personaggi. L’ultimo spettacolo teatrale dei Disguido è “CinéMagique”, uno spettacolo di magia che racconta le emozioni del cinema. Sul palco con il duo di illusionisti, la Cinemagic Orchestra (al pianoforte Emanuele Bruno, ai fiati e alle percussioni il sassofonista Fabio Mancano, agli strumenti a corde il chitarrista Jacopo Barbato), Yari Croce, il soprano Rosaria Angotti e il mago Silvan.

LEGGI ANCHE:

CRISTINA FOGAZZI, CHI È L'ESTETISTA CINICA/ "Per anni ho sofferto di attacchi di panico. Sensazione di morte"PIETRO PERDINI, COMPAGNO MARISA LAURITO/ "Mi dice che sono bravissima" e telefona per lei in diretta su Rai1

© RIPRODUZIONE RISERVATA