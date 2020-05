Disinfettante per mani può incendiarsi in auto?/ Fake news, ma nemmeno troppo…

Pubblicità

Snopes.com è un sito che, un po’ come il nostro bufale.net, si prodiga nel verificare le notizie al fine di stabilire dove e quando – e perché, soprattutto – si possa parlare di fake news: ne avevamo parlato in precedenza affrontando vari argomenti, per esempio quello che riguarda la teoria secondo cui la tecnologia 5G causerebbe il Coronavirus. Ora, il Covid-19 si lega indirettamente anche a questa nuova bufala: è stata generata in Brasile, e riguarda il fatto che una bottiglia di disinfettante per mani sia esplosa causando l’incendio dell’auto in cui si trovava. La notizia, corredata dalla fotografia che mostrava il veicolo post-incendio, ha iniziato a circolare fino a che è arrivata anche su siti in lingua inglese; è però diventata virale quando il Western Lakes Fire District ha pubblicato un avvertimento su Facebook, anch’esso apponendovi una fotografia e mettendo in guardia contro i pericoli del disinfettante per mani.

INCENDIO PROVOCATO DA DISINFETTANTE PER MANI?

Chiaramente, a quel punto la cosa è stata ripresa da più parti passando per vera, essendoci una sorta di “ufficialità” da parte dei vigili del fuoco; il post però è stato rimosso poco dopo. Ora, investigando sulla cosa, si è scoperto che la fotografia pubblicata non è mai stata collegata in maniera autorevole agli effetti di un disinfettante; oltre a questo, molti esperti hanno sottolineato sì l’infiammabilità del prodotto (che dopo tutto contiene alcol) ma anche il fatto che per generare una combustione spontanea avrebbe bisogno di una tremenda quantità di calore. Si legge infatti che incendi di questo tipo sarebbero tecnicamente possibili, ma non è mai stato dimostrato che abbiano portato ad una macchina in fiamme. A porre fine alla questione è stato lo stesso WLFD, che ha specificato come un incendio con quella dinamica potrebbe succedere (cioè con la luce che passa attraverso la bottiglia), ma è questo è vero – e risaputo – per ogni tipo di bottiglia di plastica e non ha esattamente a che fare con il suo contenuto.

Anche per questo, il Distretto dei Vigili del Fuoco ha tenuto a spiegare in un nuovo post che la foto utilizzata non riguardasse la loro zona di competenza né riguardasse un disinfettante per mani, ma in realtà serviva per spiegare come un incendio possa divampare dal contatto con fiamma aperta, che era poi l’argomento del post. A conclusione della fake news, si dice comunque che i disinfettanti per mani a base di alcol hanno certamente un grado di rischio e non vadano utilizzati in presenza di fiamme, e che le persone che lavorano a stretto contatto con grandi quantità del prodotto devono sempre aderire al codice sui liquidi e combustibili infiammabili previsto dall’Associazione Nazionale Protezione dal Fuoco. Perciò, una piccola bottiglia di disinfettante per mani in auto non porterà a un incendio, ma è sempre meglio non lasciarla a diretto contatto con la luce del sole.



