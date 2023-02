Dismorfismo corporeo, malattia Marco Mengoni/ Cosa si intende? Come si cura

Cosa si intende per disformismo corporeo?

Marco Mengoni, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”, soffre di disformismo. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista a Sette, inserto del Corriere della Sera: “Tutta colpa del dismorfismo, un problema di famiglia… Nonna, mamma e zia erano donne bellissime che però nell’intimità soffrivano vedendosi piene di difetti. Si buttavano giù. Quante volte le ho sentite dire “quanto so’ brutta”. Mamma ha delle bellissime gambe e non si è mai messa la gonna, per vergogna…”. Crescendo anche l’artista di Ronciglione ha scoperto di soffrire di questo disturbo, che ci fa percepire difetti inesistenti o più grandi di quanto non siano in realtà: “Ho fatto fatica a capire il confine fra bellezza oggettiva e soggettiva proprio per il dismorfismo, che è una patologia, e così ho iniziato a lavorare su me stesso. È stato difficile accettare che gli altri mi vedessero bello e anche nel mio percorso di analisi e terapia ci siamo incagliati su questo”.

Disformismo corporeo: come si cura?

Il dottore Emanuel Mian, psicologo e ricercatore, intervistato da Vanity Fair ha spiegato cosa si intende per disformiamo corporeo: “È un disturbo che porta la persona a concentrarsi su un particolare del corpo che non piace. Questi difetti vengono vissuti con grande e reale disagio dalla persona con dismorfismo… Quel singolo difetto fa sentire difettosi in maniera totalizzante”. Il dottore ha poi spiegato che dismorfismo corporeo esiste una componente familiare, come nel caso di Marco Mengoni: “Solitamente è associato a una multifattorialità. I fattori genetici hanno un peso, quindi l’avere parenti con un problema di dismorfismo corporeo potrebbe far incorrere in questo tipo di disagio”. Come si deve trattare il dismorfismo corporeo? È importante avere una diagnosi precoce e un protocollo specifico: “L’approccio cognitivo-comportamentale si rivela di grande efficacia, andando spesso di pari passo con farmaci inibitori della ricaptazione della serotonina, facenti parte della classe degli antidepressivi”, ha detto il dottor Mian.

