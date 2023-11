Disney+, introdotto nuovo abbonamento con pubblicità/ I prezzi: si parte da 5,99 euro al mese

Così come già ampiamente annunciato negli scorsi giorni, nella giornata di ieri Disney+ ha presentato il nuovo piano di abbonamenti riguardante appunto la nota piattaforma in streaming che permette di vedere tutti i contenuti Disney, ma anche Marvel, Star Wars e molto altro ancora. Dal primo novembre 2023 è stato introdotto in particolare il nuovo abbonamento che prevede la pubblicità, e che ha ovviamente un costo contenuto rispetto a quello standard dove invece non vi sono delle inserzioni commerciali. I piani di abbonamento Disney+ sono ora tre a partire da quello “Standard con pubblicità” dal costo di soli 5,99 euro al mese, e che offre tutta l’offerta della piattaforma con una qualità video fino a 1080p Full HD, oltre a due riproduzioni simultanee e audio 5.1. C’è poi il piano leggermente più costoso, leggasi quello “Standard” ma senza la pubblicità che al mese viene 8,99 euro (quindi 3 euro in più rispetto al precedente) e che si può anche sottoscrivere anche annualmente al costo di 89,90 euro.

In questo caso viene offerta tutto il contenuto di Disney+ in qualità video fino a 1080p FH, due riproduzioni alla volta su due diverse piattaforme, e download fino a 10 dispositivi e audio 5.1. Infine il piano di abbonamento più caro che è quello “Premium”, e che prevede un costo mensile di 11,99 euro al mese o 119,90 euro in caso si opti per la formula annuale. In questo caso la qualità video aumenta fino a 4K UHD e HDR. Crescono anche le riproduzioni simultanee che diventano 4, con l’aggiunta di download fino a 10 dispositivi e audio fino a Dolby Atmos. I nuovi piani di abbonamento sono stati commentati così da Francesco Magini, VP Disney+ DTC: “Il lancio di oggi (ieri ndr) rappresenta un traguardo significativo per Disney+ in Italia, in quanto offre ai clienti la flessibilità di scegliere un piano che si adatti alle loro esigenze e al loro budget”.

DISNEY+, NUOVO ABBONAMENTO CON PUBBLICITA’: IL COMMENTO DI FRANCESCO MAGINI

Francesco Magini di Disney+ ha aggiunto: “Tutti i nostri clienti possono godere di un’ampia collezione di serie originali pluripremiate e di film di successo, tra cui The Bear, Elemental e la nostra ultima produzione originale I Leoni di Sicilia, oltre ai titoli preferiti dai fan come la seconda stagione della serie Marvel Studios Loki, I Simpson e Grey’s Anatomy. Disney+ offre agli inserzionisti l’opportunità di collaborare con la nostra piattaforma di streaming, con i nostri amati brand e un’eccezionale gamma di film e serie”.

“La risposta dei nostri clienti e delle agenzie – ha concluso il manager di Disney+ – è stata estremamente positiva, a dimostrazione della qualità dei nostri contenuti e del forte legame che i nostri brand condividono con il pubblico di tutto il mondo. Da sempre collaboriamo con una fantastica serie di partner in tutti i mercati”.











