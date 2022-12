Disney+ introduce l’abbonamento con pubblicità: i costi/ 4 minuti di spot ogni ora

Disney+ ha lanciato negli Stati Uniti il suo nuovo piano di abbonamento che prevede l’inserimento di pubblicità durante la visione dei suoi contenuti. Come spiega Wired, l’abbonamento si chiama Disney+ Basic ed ha un costo di 7.99 dollari al mese. Al momento si tratta di una strategia riguardante solo il mercato d’oltre oceano ma è molto probabile che a breve venga estesa anche ad altri Paesi fra cui l’Italia.

In concomitanza con il lancio del suono abbonamento con pubblicità, la piattaforma ha deciso di aumentare il prezzo del suo abbonamento premium, lievitato da 7.99 a 10.99 dollari al mese: in poche parole tutti coloro che pagavano 7.99 dollari al mese potranno continuare a spendere la stessa cifra ma in cambio dell’aggiunta delle pubblicità. I commercial dureranno fra i 15 e i 45 secondi, per un totale di 4 minuti all’ora e non saranno inseriti nei contenuti dedicati ai bambini in età prescolare

DISNEY+ INTRODUCE IL PIANO ABBONAMENTO CON PUBBLICITA’ E ALTRE TRE NUOVE TARIFFE

“Il lancio di oggi – le parole del presidente della sezione direct to consumer di Disney Michael Paull – segna un momento fondamentale per Disney+ e mette in primo piano la scelta del consumatore. Con queste nuove offerte supportate dalla pubblicità, siamo in grado di offrirgli una maggiore flessibilità per godere di tutta l’ampiezza e la profondità dell’incredibile narrazione di The Walt Disney Company”.

Disney ha lanciato anche tre nuovi piani di abbonamento a cominciare dal bundle duo da 9.99 dollari al mese che permette di accedere ai contenuti standard più Hulu; c’è poi il bundle trio basic (standard, Hulu e Espn+ con pubblicità) a 12,99 dollari al mese, e infine, Hulu+Live tv dal costo di 69,99 dollari al mese e che permette di godere dei contenuti di Hulu con pubblicità, con l’aggiunta di Live tv, Disney+ e Espn+, sempre con “commercial”. L’azienda punta ad ottenere fra i 230 e i 260 milioni di abbonati entro il 2024, a fronte dei 164.2 registrati nel quarto trimestre di quest’anno.

