Disney Plus/ In Italia da oggi: dispositivi compatibili, catalogo e prezzi

CHE COS’E’ DISNEY PLUS?

Film campioni di incassi e classici senza tempo, questa è solo una piccola parte di quello che compone il catalogo di Disney Plus la piattaforma streaming che oggi sbarca anche in Italia e mette a rischio l’egemonia di Netflix. Ai film, vecchi e nuovi, si aggiungono anche i documentari, gli universi Marvel e Star Wars, ma anche una lista di serie per adulti e famiglia ma sempre in piena armonia con il concetto di famiglia a cominciare dai 25 titoli originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film e oltre 7mila episodi. Chi ha voluto approfittare della promozione ieri ha sottoscritto l’abbonamento per un anno al costo di 59.99 euro mentre gli altri oggi proveranno la piattaforma per un mese in modo gratuito e poi decideranno di abbonarsi o meno.

IL CATALOGO DI DISNEY PLUS

Disney Plus permette di associare fino a 10 dispositivi e scaricare i contenuti in locale e poi vederli su smart tv o gli altri dispositivi mobili compatibili fino ad un massimo di 4. Gli abbonati potranno accedere all’intera collezione dei grandi classici Disney partendo da La Sirenetta e finendo ai più “recenti” Aladdin o Frozen passando da Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola e La Spada nella Roccia. Inutile dire che la passeggiata lungo il viale dei ricordi riguarda anche le serie con Violetta e Hanna Montana e si conclude con gli episodi delle serie dedicate ai più piccoli come Topolino, PJ Masks – Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è e Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir. Per i più grandi invece l’appuntamento è con I Simpson, l’intera saga degli eroi Marvel, con oltre 30 film disponibili, e le nuove serie targate Marvel a cominciare da The Falcon and the Winter Soldier in attesa di Vision, Loki, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. Ciliegina sulla torta sarà la saga di Star Wars con tutti i film della saga e la prima stagione di The Mandalorian, la serie ambientata cinque anni dopo le vicende narrate nel film “Il ritorno dello Jedi”.

DISPOSITIVI COMPATIBILI E PREZZI DISNEY PLUS

Ai grandi classici, alle serie tv e ai nuovi film originali, Disney Plus aggiunge anche il mondo di National Geographic con i suoi tanti documentari, serie come One Strange Rock con Will Smith, Dr. Pol o Brain Games. La piattaforma sarà disponibile su diversi sistemi operativi e, quindi, sarà visibile su Amazon, Apple, Google e alcuni modelli Smart Tv più recenti, per quelli più “vecchi” sarà disponibile con Google Chromecast e dispositivi integrati Chromecast, ma anche XBox e PlayStation 4. Non sono supportati Linux, browser su mobile e browser su Smart TV. Una volta sottoscritto l’abbonamento arriveranno due email di conferma e a quel punto potrete usare le vostre credenziali di accesso per usare l’applicazione creando un profilo utente impostando il nome e un’immagine personalizzata con la possibilità di crearne uno ad hoc per i bambini anche se non esiste un vero e proprio “parental control”. Chi deciderà di abbonarsi a partire da oggi dovrà pagare 6,99 € al mese oppure 69,99 € per un abbonamento annuale.



