Disney Store addio in Italia: 15 negozi verranno chiusi/ 230 lavoratori a rischio

Fine annunciata per i Disney Store in Italia. I negozi fisici della famosa catena internazionale specializzata nella vendita di prodotti riguardanti tutto ciò che fa parte dell’universo di Walt Disney, ma anche i prodotti a firma Star Wars e Marvel, chiuderanno di qui a breve. Gli store pieni zeppi di pupazzetti, magliette, oggetti per la casa e quant’altro, tipicamente arredati con tanto legno fra pareti e pavimento, abbasseranno a breve le serrande per un cambio di strategia da parte della stessa Disney.

Il colosso americano vuole infatti puntare sui negozi online, alla luce anche della pandemia di covid in corso che ha fatto aumentare vertiginosamente gli acquisti virtuali, e di conseguenza ha iniziato una campagna di chiusura che a breve porterà allo stop di 15 punti vendita dislocati in tutta la nostra penisola, da nord a sud. 230 dipendenti sono quindi decisamente preoccupati, come denunciato dai sindacati: «La direzione societaria – si legge sull’edizione online del Corriere della Sera – ha comunicato alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di voler chiudere tutti i negozi sul territorio». Stando agli stessi i lavoratori «sono ora con il fiato sospeso per l’inaspettata notizia», anche perchè la notizia, come spiegano ancora le sigle «è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio scorso».

DISNEY STORE CHIUSI IN ITALIA: L’AZIENDA PUNTA SULL’ONLINE

Il prossimo 25 maggio si terrà un’assemblea unitaria dei lavoratori per capire cosa ne sarà del loro futuro. «Dopo l’emergenza sanitaria e le tante restrizioni – spiegano ancora i sindacati – i periodi di cassa integrazione alternati a periodi di lavoro non certo brillanti, dopo l’anno più difficile, ora più di 230 famiglie dovranno affrontare un’ulteriore fase difficile e piena di incertezza», aggiungendo che si tratta di «una decisione grave, di un marchio importante, punto di riferimento in molti centri storici per adulti e bambini, che ha comunicato la decisione senza dare nessuna prospettiva o avanzare proposte per la tutela occupazionale». La Disney ha annunciato di voler chiudere il 20% di tutti i Disney Store mondiali, di cui 60 nel solo Nord America.

