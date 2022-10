Disneyland Shanghai chiude all’improvviso/ Visitatori intrappolati: “allarme Covid”

Disneyland Shanghai chiusa improvvisamente per allarme covid-19

Nella giornata di oggi improvvisamente il resort di Disneyland a Shanghai ha sospeso le attività per via di un caso di Covid 19. L’annuncio è stato dato, a quanto si apprende, con gli interfoni e tutti i visitatori che si trovavano nel parco divertimenti e che si sarebbero trovati di lì a poco chiusi nel parco. La condizione per uscire era quella di presentare un test negativo per il covid.

L’annuncio della chiusura improvvisa del Disneyland resort di Shanghai è stato dato alle ore 11:39, ma per ora non si sa ancora bene quando verrà ritirato. Ad essere interessati alla chiusura sono il parco a tema e tutte le aree circostanti, comprensive della via dello shopping, mentre ovviamente anche l’accesso è proibito a chiunque, dall’esterno. Tuttavia, seppur la detenzione interna al parco potrebbe risultare leggermente fastidiosa, alcuni testimoni, a quanto riferisce Reuters, affermano che le attrazioni hanno continuato a funzionare. Sempre a quanto riferisce Reuters, inoltre, una piccola parte delle attrazioni sono rimaste aperte anche al pubblico esterno, nonostante la chiusura del parco.

Disneyland Shanghai: già chiuso una volta nel 2021

Insomma, il parco divertimenti di Disneyland a Shanghai è stato chiuso per un allarme dovuto ad un caso di Covid 19, in linea con le disposizioni del governo cinese, che fin dalla fine del 2019 applica norme estremamente stringenti in merito ai contagi da coronavirus. Alcuni video citati da Reuters mostrerebbero, però, parecchie persone correre verso i cancelli dopo l’annuncio della chiusura, per trovarli già chiusi.

Non si sa con certezza quante persone siano rimaste chiuse dentro al parco in questo momento, né quando si rimetterà l’emergenza e tutti saranno liberi uscire dal parco divertimenti. Non è, peraltro, la prima volta che il parco divertimenti Disneyland di Shanghai chiude a causa di un’emergenza coronavirus. Nel novembre del 2021 dentro alla struttura erano rimaste bloccate circa 30 mila persone e già in quell’occasione a tutti era stato imposto di presentare un test negativo per poter uscire dal parco. Non è, infine, neppure chiaro come le persone chiuse dentro al parco divertimenti potranno concretamente accedere ai tamponi per dimostrarsi negativi, ma probabilmente verrà inviata una piccola equipe che eseguirà i tamponi in loco.

