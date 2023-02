Disoccupazione per partite IVA/ È possibile ottenere la Naspi? Ecco quando

Ottenere la disoccupazione per partite IVA, è un miraggio oppure realtà? Ci siamo accorti che dopo la pandemia del Covid-19, molti liberi professionisti e imprese, hanno sofferto gravemente delle mancanze e perdite economiche, che li hanno costretti a far cessare definitivamente, la loro attività di impresa.

Comprendendo come funziona la Naspi, molti ex titolari di P.IVA, si domandano se possono percepire una indennità, la disoccupazione tradizionale, o semplicemente un’altra forma di trattamento integrativo. Vediamo di seguito, l’iter corretto da rispettare per far fronte alla situazione.

Naspi 2023/ Chi può richiederla secondo la normativa attuale

Disoccupazione per partite IVA: quando spetta la Naspi

Sappiamo bene che la disoccupazione per partite IVA, non è uguale a quella del licenziamento di un dipendente. La Naspi per P.IVA, spetta soltanto in un caso – e sappiamo già cosa vi frullerà per la testa – ovvero, quando si mantiene attiva, ma allo stesso tempo si è stati licenziati da un lavoro subordinato.

Bonus 150 euro disoccupati senza Naspi/ Come fare domanda per ottenerlo

Chi rientra in questa casistica – che reputiamo sia rara – potrà fare domanda per ottenere la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che dovrà esser presentata entro e non oltre, 68 giorni da quando è stato comunicato il licenziamento.

Cos’è e come richiedere l’ISCRO

Per far fronte allo stato di disoccupazione delle partite IVA, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha integrato l’ISCRO, ovvero l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Potrebbe essere equiparata ad una specie di Cassa Integrazione, per far fronte a coloro che hanno riscontrato una perdita di fatturato importante.

NASpI gennaio 2023/ Quando viene pagata e chi sono i beneficiari?

A regolare quanto scritto, è l’articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Si fa presente che l’INAIL, ha sottolineato nella sua pagina dedicata all’ISCRO, che si tratta di una forma temporanea e in fase di test, comprendente il triennio 2021 – 2023.

È un trattamento destinato soltanto a quei lavoratori che sono iscritti alla gestione separata, e lavorano come liberi professionisti e lavoratori autonomi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA