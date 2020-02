Dispositivi antiabbandono in auto/ Da domani bonus di 30 euro: come ottenerlo?

L’utilizzo dei dispositivi antiabbandono in auto è divenuto obbligatorio per coloro che trasportano bambini d’età inferiore ai quattro anni dallo scorso 7 novembre, anche se al momento le sanzioni sono state sospese, ma solamente sino al 6 marzo 2020, data a partire dalla quale chi sarà sprovvisto del sistema di allarme sarà punito con una sanzione pecuniaria compresa fra gli 83 e i 333 euro, con la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida, che, in caso di recidiva nell’arco di due anni, sarà sospesa per un periodo fra i quindici giorni e i due mesi. Ecco perché, anche se solo il 12% degli italiani intervistati dalla start-up “Bluon” per conto di “Corriere Motori” dichiara di essere già in regola, è bene provvedere subito a ottemperare a tale mancanza, magari sfruttando proprio la concessione del bonus di trenta euro previsto dal decreto sicurezza per l’acquisto di tali dispositivi, richiedibili già da domani, giovedì 20 febbraio, mediante la SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Si tratta, tuttavia, di un bonus che verrà concesso sino ad esaurimento fondi (senza, dunque, soddisfare tutti) e una tantum; per cui, le coppie con più figli potranno comunque richiederlo una sola volta.

DISPOSITIVI ANTIABBANDONO IN AUTO: LE SANZIONI PER CHI NON CE L’HA SONO RITENUTE “CORRETTE”

Molti genitori, dicevamo, non hanno ancora provveduto all’acquisto, obbligatorio per legge, dei dispositivi antiabbandono in auto, rischiando così, dal prossimo mese, di incappare in pesanti sanzioni, economiche e non solo. Provvedimenti che la maggior parte degli intervistati da “Bluon” ritiene “corrette e sufficienti”, ma contestati dal 23% (“sono esagerati”), mentre un altro 23% non li reputa comunque sufficienti per risolvere la problematica. In quanti, ad oggi, rischiano effettivamente la multa? Impossibile stabilirlo con assoluta certezza e precisione scientifica, però, basandosi sui dati raccolti da “Bluon”, emerge che il 71% degli italiani non si è ancora dotato di un dispositivo antiabbandono, valutandone però l’acquisto entro e non oltre la deadline del 6 marzo. Vi è una porzione di intervistati, pari al 13%, che invece non ha ancora deciso se lo comprerà, mentre il 2% ha giurato di non avere la benché minima intenzione di farlo. A suo rischio e pericolo, verrebbe da commentare…

