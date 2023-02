Dissezione aortica, cos’è malattia Andy Fletcher (Depeche Mode)/ Sintomi e cause

Il 26 maggio 2022 il tastierista, membro fondatore e portavoce dei Depeche Mode, Andy Fletcher, è morto a 60 anni per via di una dissezione aortica. Di cosa si tratta esattamente? Come spiega “Manuale MSD”, la dissezione aortica è una malattia che risulta spesso fatale, nella quale la tonaca della parete aortica si lacera, separandosi dallo strato intermedio della parete stessa, causato solitamente dal deterioramento di quest’ultima provocato dall’ipertensione arteriosa.

Il portale medico (versione per pazienti), illustra che “quando la tonaca dell’aorta si lacera, il sangue può inserirsi nella lacerazione, separando (dissecando) lo strato medio della parete dalla parte esterna ancora intatta. Di conseguenza si forma un nuovo e falso canale nella parete dell’aorta. Le dissezioni aortiche sono 3 volte più comuni negli uomini e sono più comuni nei soggetti di origine africana (in particolare gli afroamericani) e meno comuni negli asiatici. Circa i tre quarti dei casi di dissezione aortica si verificano nei soggetti di età compresa tra i 40-70 anni”.

DISSEZIONE AORTICA, COS’È LA MALATTIA DI ANDY FLETCHER DEI DEPECHE MODE?

La causa più comune di dissezione aortica è “il deterioramento delle pareti arteriose a causa di ipertensione arteriosa cronica. Oltre i due terzi dei soggetti che manifestano una dissezione aortica soffrono di ipertensione”. Inoltre, le cause meno diffuse di dissezione aortica sono: patologie ereditarie del tessuto connettivo, soprattutto la sindrome di Marfan e la sindrome di Ehlers-Danlos; anomalie congenite del cuore e dei vasi sanguigni, come la coartazione (restringimento) aortica, pervietà del dotto arterioso e difetti della valvola aortica; arteriosclerosi; traumi dovuti a incidente stradale o caduta con violento urto al torace: invecchiamento, che può provocare deterioramento della parete arteriosa.

Quali sono i sintomi più caratteristici? “Oltre il 90% dei soggetti con una dissezione aortica lamenta dolore, generalmente improvviso, lancinante e spesso descritto come lacerante o squarciante. Alcuni soggetti possono svenire dal dolore. In genere, il dolore viene avvertito al torace, ma spesso anche al dorso, tra le spalle. Il dolore di frequente decorre lungo la via della dissezione, quando questa progredisce lungo l’aorta. Pertanto, i soggetti possono avvertire dolore addominale o dolore a livello lombo-sacrale se l’ostruzione interessa le arterie mesenteriche, che riforniscono l’intestino”. Esami di diagnostica per immagini come angiografia con TC, angiografia con risonanza magnetica o ecocardiografia transesofagea possono consentire la diagnosi della dissezione aortica.











